Fußball-Kreisoberliga

SV Unter-Flockenbach II zieht an Unter-Abtsteinach vorbei

SV Unter-Flockenbach II ist nach dem 2:1-Heimsieg in der Kreisoberliga jetzt Vierter. VfL Birkenau rutscht auf den Relegationsplatz ab. SV Lörzenbach verliert unglücklich.

Unter-Flockenbachs Torwart Dominik Urbanek fängt den Ball vor dem Unter-Abtsteinacher Christoph Jöst. Durch den 2:1-Heimsieg zog der SVU II an den Gästen vorbei auf Platz vier. Foto: Fritz Kopetzky
Unter-Flockenbachs Torwart Dominik Urbanek fängt den Ball vor dem Unter-Abtsteinacher Christoph Jöst. Durch den 2:1-Heimsieg zog der SVU II an den Gästen vorbei auf Platz vier.

Birkenau. Wieder gut gespielt, aber erneut gab es für den VfL Birkenau keine Punkte in der Fußball-Kreisoberliga. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den Tabellendritten Eintracht Bürstadt stürzte die Mannschaft von Trainer Daniel Hahn auf den Relegationsplatz ab. „Das war wieder eine ganz bittere Niederlage. Uns fehlt es eben einfach an der Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor“, sagte der Birkenauer Pressewart Thomas Schmitt.

Der VfL betrieb im ersten Durchgang tatsächlich Chancenwucher. Der Bürstadter Torwart Damon Wakelin verhinderte mit starken Paraden mehrmals einen Rückstand und hatte Glück, dass ein Schuss von Niklas Halblaub an die Querlatte prallte (40.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzte dann Eintracht-Spieler Leotrin Kqiku einen Stellungsfehler der Heimmannschaft zur schmeichelhaften Bürstadter Pausenführung (45.). In der zweiten Hälfte passierte nicht mehr viel. Erst in der Schlussphase hatte der VfL noch einmal die Riesenchance: Der Birkenauer Fabio Tschunt wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Es gab Elfmeter (90.). Tschunt trat selbst an und scheiterte an Wakelin.

VfL Birkenau: Müller – Heiser, Sauer, Philipp Wolk, Jan Luka Tschunt, Niklas Halblaub, Vitar Arevalo (65. Schäfer), Hick, Laudenklos (86. Wernz), Fabio Tschunt, Möck (70. Schneider).

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Tor: 0:1 Kqiku (45.).

SV Unter-Flockenbach II – SG Unter-Abtsteinach 2:1 (1:1)

Marcus Lauer machte nach der Niederlage schon einen vorzeitigen Strich unter die Saison. „Das war die finale Chance. Das Spiel ist symptomatisch für die ganze Runde. Wir waren eigentlich überlegen, hatten alles im Griff und geben das Spiel aus der Hand. Jetzt ist es utopisch, noch Zweiter zu werden“, sagte der Unter-Abtsteinacher Trainer. „Wir waren am Anfang nervös, wichtig war der Ausgleich kurz vor der Pause. Im zweiten Durchgang hat die Mannschaft sehr gut gespielt“, befand der Unter-Flockenbacher Trainer Melvin Schmitt.

Erik Anhölcher schoss die SG zunächst mit 1:0 (20.) in Front. Die Unter-Abtsteinacher verpassten es, den zweiten Treffer nachzulegen. Nach einem Freistoß rutschte ein Unter-Abtsteinacher bei der Abwehraktion aus, und der Unter-Flockenbacher Jan Mayer reagierte blitzschnell und erzielte das 1:1 (44.). Im zweiten Durchgang verteidigten die Platzherren stark und ließen nicht mehr viel zu. Dann setzte sich David Knapp durch und traf zum 2:1 (74.). Die SG warf noch einmal alles nach vorne, doch es blieb bei der Niederlage. „Wenn man diese Gegentreffer bekommt, dann hat man einen Aufstieg auch nicht verdient“, sagte Marcus Lauer nach der Niederlage.

Die SG Unter-Abtsteinach liegt nun sieben Punkte hinter dem Tabellenzweiten Olympia Lorsch. Die SG Unter-Abtsteinach steht auf Rang vier und hat wie die SG 40 Punkte bislang eingefahren. „Dass wir so eine gute Saison spielen, hätte niemand gerechnet, die Niederlagen zuletzt waren unglücklich, aber nicht tragisch. Das Spiel gegen Unter-Abtsteinach ist wieder toll gewesen“, sagte Melvin Schmitt.

SV Unter-Flockenbach II: Urbanek – Mayer, Brandt, Mulaj, Moh Amar, Dörner, Kamuff, Haidinger, Endrit Beka, Fischer, Knapp.

SG Unter-Abtsteinach: Aßmann – Jöst, Wolff, Lelek, Yahaya, Efstathiou, Erik Anhölcher, Güder, Gärtner, Muca, Nils Anhölcher.

Tore: 0:1 Erik Anhölcher (20.), 1:1 Mayer (44.), 2:1 Knapp (74.). bol

SV Lörzenbach - Starkenburgia Heppenheim 2:3 (0:1)

Ein individueller Fehler entschied die Auseinandersetzung. 70 Minuten waren gespielt, als dem Lörzenbacher Torhüter Tobias Pfeifer, der ansonsten ein starker Rückhalt war, der Ball aus den Händen rutschte, der Heppenheimer Luca Schemel prompt reagierte und den Ball zum 3:2 für die Starkenburgia über die Linie beförderte. Die Gastgeber warfen am Ende alles nach vorne und hatten hier noch mehrere klare Einschussmöglichkeiten, brachten den Ball aber sogar aus Kurzdistanz nicht ins Tor beziehungsweise verzeichneten noch zwei Aluminiumtreffer.

Schon in der ersten Hälfte hätten die Lörzenbacher in Führung gehen müssen, trafen zweimal die Latte und einmal den Pfosten. Das rächte sich, als Schemel die Gäste in der 45. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Direkt nach dem Wechsel erhöhte Endrit Krasniqi auf 2:0 (47.) und für den SVL schienen die Felle davonzuschwimmen, doch Sebastian Brabandt (49.) und Dean Hebling (60.) brachten die Grün-Weißen mit ihren beiden Treffern wieder ins Spiel zurück. Angesichts der anderen Ergebnisse verpasste es das Team von Trainer Ron Hachenberger, sich weiter von den Mannschaften auf den unteren Tabellenplätzen absetzen zu können.

SV Lörzenbach: Pfeifer, Ripper, Brabandt, Mades, Hölzing (62. Marankoz), Schwarz (78. Sadic), Kilian (72. Hiller), Rettig (65. Hodroj), Adler, Hebling, Krauß.

Tore: 0:1 Schemel (45.), 0:2 Krasniqi (47.), 1:2 Brabandt (49.), 2:2 Hebling (60.), 2:3 Schemel (70.). jün

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