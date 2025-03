SV Unter-Flockenbach: Stürmer Linus Hebling lässt sich operieren

Unter-Flockenbach. Im dritten Gastspiel in Folge soll es für den SV Unter-Flockenbach wieder etwas werden mit Punkten im Abstiegskampf der Fußball-Hessenliga. Nach dem 1:3 beim SC Hanau geht es für die „Flockies“ erneut in die größte Stadt im Main-Kinzig-Kreis, wo am Samstag beim 1. Hanauer FC (15 Uhr) das nächste wichtige Duell mit einem Abstiegsrivalen steigt – „wieder ein Sechs-Punkte-Spiel“, wie SVU-Kapitän Morris Nag ob der drei Punkte Differenz zum Gegner auf dem ersten Abstiegsplatz sagt.