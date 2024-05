Tigers schreiben Erfolgsgeschichte unter Deutschlands Besten weiter

Das A-Team der TSG Badenia Weinheim, die Lateinformation Tigers, hat in einem packenden Aufstiegsturnier im benachbarten Birkenau den Sprung in die 1. Bundesliga geschafft. Mit einem beeindruckenden dritten Platz sicherten sich die Tänzerinnen und Tänzer nicht nur den Aufstieg, sondern auch das heiß begehrte Ticket zur Deutschen Meisterschaft im November. Damit geht ein langer Traum für das Team in Erfüllung, welches in den 80er Jahren einst als Tanzschulformation gegründet wurde. Der Erstliga-Aufstieg schreibt Vereinsgeschichte.

Foto: Harald Albrecht Nach Realisierung des Aufstiegs und der Qualifikation für die DM brandete bei den Tigers unbändiger Jubel auf.

Die voll besetzte Langenberghalle in Birkenau wurde zum Schauplatz eines der wichtigsten Ereignisse im deutschen Formationstanzen. Die besten sechs Teams der 2. Bundesligen Süd, West und Nord reisten aus ganz Deutschland an, um den Kampf um die begehrten Plätze in der höchsten Liga auszutragen. Rund 750 Zuschauer sorgten dabei für eine mitreißende Atmosphäre.

Das Aufstiegsteam Dem A-Team der TSG Badenia Weinheim gehören an: Laura Salama, Caroline Trinemeier, Lena Steshenko, Catarina Guedes Pinto, Anika Möller, Lisa Bras, Melanie Wondra, Tabea Kromer, Janina Juratsch, Jule Bender, Nils Pflästerer, Ramon Prieto Becerra, Alexander Schröder, Sander Bras, Lars Starbaty, Joel Pflomm, Benjamin Schönleben und Tim Hördt.

Auch die Fans begeistert

Die heimischen Tigers, trainiert von Emanuil Karakatsanis, Sebastian Berg, Stefan und Sina Grimm, zeigten sowohl bei der Eröffnung der Turnierfläche als auch im großen Finale ihre Bestleistung. Mit ihrer Dynamik, Präzision und Leidenschaft überzeugten sie nicht nur das siebenköpfige Wertungsgericht, sondern auch die zahlreichen Fans, die ihr Team lautstark unterstützten.

Foto: Harald Albrecht Der Dank ging ans heimische Publikum in der Birkenauer Langenberghalle.

Die Nerven lagen blank bei der Verkündung der Wertungen. Mit der Wertung 5-3-1-2-4-3-2 war zunächst nicht klar, ob es tatsächlich für einen der drei Aufstiegsplätze gereicht hatte. Doch dann konnte die Turnierleitung endlich Gewissheit geben: Mit Platz drei haben die Weinheimer das Ticket für die 1. Bundesliga gelöst. Trainer Emanuil Karakatsanis zeigte sich nach dem Wettbewerb überglücklich: „Das ist ein unglaublicher Moment für uns alle. Wir haben hart gearbeitet und sind nun endlich da, wo wir hinwollten. Wir haben heute alles gegeben und wurden dafür belohnt. Jetzt freuen wir uns auf die Herausforderung der Deutschen Meisterschaft.“

Jetzt unter den besten acht Teams

Neben den Weinheimern ist auch das A-Team des 1. TC Ludwigsburg sowie das B-Team des GGC Bremen ins Oberhaus der Lateinformationen aufgestiegen. Beide Teams gehören nun zusammen mit den Tigers zu den besten acht Lateinformationen Deutschlands. Durch den Aufstieg des TCL und der Badenia wird Baden-Württemberg gleich durch vier Teams vertreten sein. Nach einer kurzen Verschnaufpause, die sich die Tigers nach einer langen Turniersaison und vielen intensiven Trainingsstunden verdient hat, starten bald die Vorbereitungen für die Deutsche Meisterschaft, denn die Konkurrenz wird stark sein und das Niveau sehr hoch.