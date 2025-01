Langenberghalle wird zum Tanzpalast

Weinheim/Birkenau. Tanzen statt Handball: Am Samstag und Sonntag lädt die Tanzsportgemeinschaft Badenia Weinheim e. V. Tanzsportfans zu einem spektakulären Heimturnierwochenende in die Langenberghalle nach Birkenau ein. An zwei Tagen können die Zuschauer die Schönheit des Formationstanzes erleben und die Teams aus ganz Baden-Württemberg in ihren packenden Wettkämpfen anfeuern.