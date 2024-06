Auch ein Sturz hält das Tanzpaar Regitz nicht auf

18 Tanzpaare traten in Stuttgart-Feuerbach zur Deutschen Meisterschaft der Masters II Kombination an. Unter vielen renommierten Paaren gab es auch junge Neuzugänge, die gerade erst in diese Startklasse gewechselt waren. Besonders spannend war das Turnier auch durch das Auftreten neuer talentierter Standardexperten. Im Vergleich zu reinem Latein- oder Standardtanzen ist Kombination besonders anspruchsvoll, da statt fünf ganze zehn Tänze auf einmal trainiert werden müssen.