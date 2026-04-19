Fußball-Verbandsliga

Trotz doppelter Überzahl: SV Unter-Flockenbach kassiert 1:1

Der SV Unter-Flockenbach ärgert sich über das Unentschieden in Dortelweil und einen Elfmeter in der 89. Minute. Es gibt einen neuen ersten Verfolger in der Verbandsliga.

Der eingewechselte Jonas Waldmann (rechts) brachte den SV Unter-Flockenbach beim SC Dortelweil in Führung. Foto: Michelle Nag
Der eingewechselte Jonas Waldmann (rechts) brachte den SV Unter-Flockenbach beim SC Dortelweil in Führung.

Unter-Flockenbach. Trotz zwei Mann mehr auf dem Feld konnte der SV Unter-Flockenbach am Sonntag im Gastspiel beim SC Dortelweil eine Führung nicht ins Ziel bringen und musste sich mit einem unbefriedigenden 1:1 (0:0) begnügen, nachdem die Elf von Trainer Lukas Cambeis nichtsdestotrotz an der Tabellenspitze bleibt. Verfolger Kickers Offenbach II verlor zu Hause gegen Germania Ober-Roden mit 1:4. Erster Verfolger sind nun die Sportfreunde Seligenstadt.

Es überwog beim SVU nach einem Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten aber der Ärger, zwei Punkte in der vorletzten Minute noch hergeschenkt zu haben – oder vielmehr „geraubt“ bekommen zu haben, denn dem Elfmeter, den Marvin Strenger zum 1:1-Endstand ins rechte untere Eck platzierte (89.), ging „eine klare Fehlentscheidung“ voraus, wie Cambeis monierte. Nach einem langen Ball kam Unter-Flockenbachs Torwart Timo Ulpins aus seinem Tor und faustete die Kugel weg, erwischte nach seiner Aktion daraufhin unsanft einen Gäste-Akteur, was Schiedsrichter Benjamin Hanna dazu veranlasste, auf den Punkt zu zeigen. „Das ist bitter. Allerdings hätten wir das Spiel einfach vorher schon entscheiden müssen. Wir besaßen in der zweiten Hälfte genug Chancen“, haderte Cambeis.

Dortelweil macht wieder Mühe

In Hälfte eins hatte seine Elf vor rund 120 Zuschauern doch ihre Mühe mit dem Gegner, der den SVU bereits beim 3:0-Auswärtserfolg im Hinspiel auf dem Wetzelsberg geärgert hatte und ihn mit Pressing über den ganzen Platz vor Probleme stellte. „Da mussten wir ein paar bange Momente überstehen. Die zweite Halbzeit ging aber klar an uns“, erläuterte Cambeis, den bereits vor Spielbeginn die schlechte Nachricht des verletzungsbedingten Ausfalls von Morris Nag erreicht hatte. Für den Kapitän begann Jann Germies. Nach einem Alleingang von Linus Hebling, bei dem der Stürmer aus 19 Metern links vorbeischoss (8.), kam Dortelweil zu einigen Chancen. Dominik Steffen köpfte aus sieben Metern freistehend am Tor vorbei (18.). Kurz drauf verfehlte Maurice Reininger in Nahdistanz nach einer Hereingabe beim nächsten Warnschuss ebenfalls nur knapp (21.).

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Mitte des Abschnitts musste SVU-Keeper Ulpins bei einer Direktabnahme von Philipp Wörner aufpassen, die er aus dem Eck holte (27.). Die Gäste traten derweil erst im zweiten Abschnitt offensiv so richtig in Erscheinung – da allerdings mit Macht. Die Flockies erhöhten klar den Druck – und waren nach einer Gelb-Roten Karte für Dortelweils Dominik Schlatter ein Mann mehr (52.). Die drückende Überlegenheit konnte der SVU zunächst nicht nutzen – dazu bedurfte es erst eines glücklichen Händchens von Trainer Cambeis, der nach der Pause Jonas Waldmann für den von muskulären Problemen geplagten Hebling (56.) brachte. Und der neue Angreifer war wenig später schon zur Stelle, als er eine Vorlage von Rafael Monteiro Antunes zum 1:0 verwertete (63.). Mit der Führung und einem Mann mehr schien der SVU voll auf Kurs – doch die Gäste bekamen den Deckel nicht drauf. Zweimal Luca Kaiser, Waldmann, Monteiro Antunes und Germies ließen das vorentscheidende 2:0 teils kläglich liegen – was sich kurz vor Schluss rächen sollte, wenn auch durch eine umstrittene Entscheidung.

Beim Ausgleich des SC war Unter-Flockenbach nach einer weiteren Ampelkarte für Dortelweil gegen Darren Lee Hare (75.), der sich zu sehr beschwert hatte, sogar in doppelter Überzahl. Vor dem Platzverweis war es zu einer Rudelbildung gekommen, nachdem der Rotsünder und Germies aneinandergeraten waren.

Am Samstag empfängt Unter-Flockenbach den Ligasiebten Rot-Weiß Darmstadt auf dem Wetzelsberg (15.30 Uhr).

SV Unter-Flockenbach: Ulpins – Bundschuh (90. Schaudt), Kamuff (73. Maraj), Gelzenlichter, Ertanir, Monteiro Antunes, Kaiser, Hebling (56. Waldmann), Heckhoff, Kuhn, Germies (77. Marquardt).

Tore: 0:1 Waldmann (63.), 1:1 Strenger (89.). Gelb-Rot: Schlatter (52.), Hare (beide Dortelweil/75.). dbe

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