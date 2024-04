Verbandsliga: SV Unter-Flockenbach steht lange auf der Bremse

Inwiefern bei dem einen oder anderen noch finstere Gedanken im Kopf entstanden sind, als sich Leon Gelzenlichter in der 88. Minute in exzellenter Schussposition befand, doch sich dazu entschied, den Ball noch einmal querzulegen, anstatt abzuschließen, womit eine Großchance zum 3:0 für den SV Unter-Flockenbach im Sande verlief, ist nicht bekannt. Jedenfalls gelang es Rot-Weiß Frankfurt auch nicht, noch einmal heranzukommen und der SVU entschied das Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga mit 2:0 für sich. Vor einer Woche hatte der SVU beim FCA Darmstadt noch in den letzten paar Minuten einen 0:2-Rückstand in ein 2:2 verwandelt.

Dass diese Gefahr von den Gästen aus Frankfurt nicht ausging, lag nicht zuletzt an der Harmlosigkeit, die von den Rot-Weißen aus dem Spiel heraus ausging. Wenn es im Strafraum der „Flockies“ gefährlich wurde, dann war dies meist nur nach Standards für Frankfurt der Fall. Umso verwunderlicher, dass es doch sehr lang dauerte, bis die Wetzelsberger merklich Zugriff bekamen. „Wir wurden durch die taktische Ausrichtung von Rot-Weiß überrascht. Wir mussten deshalb auch umstellen, woraufhin es etwas besser lief“, erklärte SVU-Trainer Dalio Memic. Zwar hatte der SVU durchaus auch schon in der ersten Hälfte die eine oder andere Möglichkeit, einen überzeugenden Eindruck vermochten die Gastgeber aber lang nicht zu hinterlassen.

Hinzu kam die Hiobsbotschaft, dass Fabio Hechler, der erst nach langer Verletzungspause sich wieder herangekämpft hatte, bereits nach 19 Minuten wegen einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste. Für ihn kam „Dauerbrenner“ Lotfi Graidia früher zum Einsatz, als es eigentlich vorgesehen war. „In der Pause haben wir dann noch das eine oder andere angesprochen, was geändert werden muss. Die zweiten 45 Minuten haben dann auch besser ausgesehen“, merkte Memic an.

Jedoch fanden die Talemer nicht sofort ein Mittel, um die Bremse zu lösen. Es dauerte nämlich bis zur 61. Minute, als ihnen das befreiende 1:0 gelang. Es war ein Angriff wie aus dem SVU-Lehrbuch: Arikan setzte sich schön auf der linken Seite durch, flankte scharf nach innen, wo Linus Hebling bereits lauerte und aus kurzer Distanz das machte, was jeder Torjäger am liebsten macht. Diese Führung schien tatsächlich eine Befreiung zu sein, denn endlich entdeckte der SVU auch eine gewisse spielerische Leichtigkeit. In der Folge ergaben sich einige gute Gelegenheiten für die Platzherren, wobei aber entweder der letzte Pass nicht ankam oder eben noch einmal abgespielt wurde, wenn ein Abschluss eigentlich die deutlich bessere Wahl gewesen wäre. Allerdings sollte es nach der Führung gar nicht lang dauern, bis der Anhang der Gastgeber erneut jubeln durfte: Nach einem langen Ball nach vorn spielten die Frankfurter auf Abseits, was jedoch nicht gelang. So erlief sich Lotfi Graidia den Ball und befand sich so im Eins-gegen-Eins mit dem herausgelaufenen Gästekeeper Zbiljic. Graidia spielte ihn schließlich im zweiten Versuch aus und schob locker ins verwaiste Tor ein.

Die einzige Frankfurter Großchance aus dem Spiel heraus hatte Cirpaci in der 76. Minute, als dieser aus acht Metern zum Abschluss kam, doch SVU-Keeper Arthur Kovis parierte in großartiger Weise. „Unter dem Strich war es ein Arbeitssieg für uns. Am Ende zählen aber die drei Punkte. Die haben wir diesmal eingestrichen“, freute sich SVU-Coach Memic über den weiteren wichtigen Schritt in Richtung Hessenliga-Rückkehr.

SV Unter-Flockenbach: Kovis - Kamuff (77. Chatzigiannakis), Hechler (19. Graidia), Nag (87. Schneider), Arikan (90. Cooper), Zyprian, Hammann, Hebling, Eckstein (58. Gelzenlichter), Unrath, Djouendjeu.

Tore: 1:0 Hebling (61.), 2:0 Graidia (66.). Beste SVU-Spieler: Zyprian, Graidia. Zuschauer: 250. gie

RW Darmstadt - ET Wald-Michelbach 1:1 (0:0)

Rot-Weiß Darmstadt und Eintracht Wald-Michelbach lieferten sich ein echtes Spitzenspiel – Tabellenzweiter gegen den Dritten der Fußball-Verbandsliga Süd. Und die Partie endete leistungsgerecht 1:1 (0:0). „Es war dramatisch“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch. Die Begegnung blieb bis in die Nachspielzeit hinein umkämpft. Die Wald-Michelbacher können mit dem Punkt aber gut leben und haben weiter Chancen auf Platz zwei. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger bleibt in diesem Jahr zudem ungeschlagen.

Die Eintracht überzeugte auf dem großen Naturrasen in Darmstadt in der zweiten Halbzeit, während Darmstadt im ersten Abschnitt Vorteile hatte. „In der ersten Halbzeit konnten beide Mannschaften mit guten Abwehrreihen überzeugen“, sagte Strusch. Florian Butscher traf in der 22. Minute nach einer Flanke von der rechten Seite aus 15 Metern das Außennetz und musste sich wenig später mit einem Schuss aus spitzem Winkel dem starken Torwart der Gastgeber geschlagen geben (25.). Auch ETW-Schlussmann Marvin Gärtner war gefordert und hellwach.

Die zweite Halbzeit wurde turbulent, denn beide Teams drängten auf das Tor. Darmstadt offenbarte starke Leistungen in den Zweikämpfen, musste aber auch deshalb verletzungsbedingt zweimal wechseln. Die Eintracht war defensiv stabil und setzte vorne Nadelstiche: Fabian Marx erkämpfte im Mittelfeld den Ball, wurde auf der Torlinie aber geblockt. Das Führungstor erzielte Darmstadt nach einem Foul an Ali Hüseyin Gün. Patrick Bohn verwandelte den Elfmeter in der 58. Minute sicher. Dann drängte wiederum Wald-Michelbach. Ripperger stellte um, brachte mit Noah Hannawald und Felix Fischer mehr Zug in die Offensive. Die beiden Einwechslungen sollten sich bezahlt machen. Denn das 1:1 war Resultat des Zusammenspiels zwischen Hannawald, der mit einem Pass in den Lauf von Daniel Sachs bedient wurde, und Torschütze Fischer, der sich für den exakten finalen Pass von Hannawald optimal positioniert hatte (85.). Fischer hätte fast noch einen draufgesetzt mit seinem Kopfball in der vierten Minute der Nachspielzeit, der von der Linie gekratzt wurde.

Eintracht Wald-Michelbach: Gärtner, Möldner (76. Fischer), Fabian Marx, Bundschuh, Yannick Marx (59. Hannawald), Sachs, Klinger, Cermjani, Ernst (61. Borgenheimer), Butscher, Siby.

Tore: 1:0 Bohn (58., Foulelfmeter), 1:1 Fischer (85.).

Zuschauer: 300. - Beste ETW-Spieler: Fabian Marx, Butscher, Siby. jaz

SG Wald-Michelbach - SKV Büttelborn 4:2 (1:1)

Fußball-Gruppenligist SG Wald-Michelbach landete gegen den SKV Büttelborn einen wichtigen Heimsieg. Die Mannschaft von Trainer Nico Garotti gewann verdient mit 4:2 (1:1) und konnte sich etwas Luft verschaffen im Kampf um den Klassenerhalt. SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko sprach von einer „Erlösung“.

Foto: Gian-Luca Heiser Die SG Wald-Michelbach investierte viel für den Heimsieg gegen den SKV Büttelborn. Hier rettet Peter Gölz den Ball vor dem Aus.

Doch die ersten 15 Minuten gehörten den spielstarken Gästen, die mit 1:0 in Führung gingen. Dann aber wurde Wald-Michelbach immer besser. „Das ist ein perfekter Tag“, sagte Loenko auch mit Blick auf das Ehemaligen-Treffen des Vereins am Sonntag. Die Kulisse war mit 250 Zuschauern beachtlich, viele ehemalige Vereinsmitglieder waren bei der SGW zu Gast, auch Gründungsmitglieder.

Die Partie: unterhaltsam und auf technisch hohem Niveau. Das Tempo war hoch. Und Büttelborn hatte zunächst scheinbar alles im Griff, ging nach einem Eckball schon in der 11. Minute durch Paul Pfeffer in Führung. „Das war ärgerlich, das darf nicht passieren“, sagte Loenko. Doch Wald-Michelbach wurde stärker und das 1:1 war nur eine Frage der Zeit. David Schmidt bereitete in der 19. Minute mit einem guten Freistoß aus dem Halbfeld heraus den Ausgleich durch Leo Trautmann vor, der am langen Toreck aus kurzer Distanz vollendete. „Dann waren wir im Spiel“, sagte Loenko. Ein Schuss von Trautmann wurde auf der Linie geklärt. Mit Wiederanpfiff waren die Überwälder endgültig Herr der Lage.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war entsprechend intensiv. Der eingewechselte Philip Trares schwang sich auf, zu einem der besten Spieler des Tages zu werden. Trares erzielte das sehenswerte 2:1 nach einem schönen Spielzug unter anderen über Daniel Jahn (61.). Büttelborn war allerdings noch nicht geschlagen und überzeugte mit seinem Passspiel.

Die SGW jedoch verteidigte gut und setzte auf Konter – mit Erfolg. Das 3:1 von Trares war „ein überzeugendes Tor“, sagte der SGW-Abteilungsleiter. Trares traf ins lange Toreck. Büttelborn konnte nach erneuter Unachtsamkeit der Wald-Michelbacher zwar auf 2:3 verkürzen. Dann aber setzte David Schmidt mit einem erneut stark geschlagenen Freistoß den Schlusspunkt zum 4:2. „Wir haben nicht aufgegeben und mehr investiert“, sagte Loenko.

SG Wald-Michelbach: Helfrich, Gölz. Schmitt (60. Trares), Lammer, Schmidt, Jahn, Ripper, Franck, Trautmann (71. Minuth), Fischer, Ingo Dörsam.

Tore: 0:1 Pfeffer (11.), 1:1 Trautmann (19.), 2:1, 3:1 Trares (61., 79.), 3:2 Wiesenaecker (81.), 4:2 Schmidt (90.).