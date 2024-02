Warum der HSG Fürth/Krumbach ein Sieg richtig guttun würde

Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach und ihr Trainer Martin Guthier sind in dieser Saison wahrlich nicht zu beneiden. Nachdem sie in der vorangegangenen Runde lange um die Meisterschaft mitspielten, wurden sie von etlichen Konkurrenten als Titelaspirant gesehen. Doch aufgrund vieler personeller Probleme und mangelndem Spielglück läuft es seit Monaten nicht rund, der derzeitige sechste Rang liest sich noch ordentlich, die 8:16 Punkten hingegen überhaupt nicht. Und zu der „Seuchensaison“, wie es Guthier nennt, passt nun, dass sich mit Elena Weber die Haupttorschützin am vergangenen Wochenende bei der 30:32-Niederlage in Modau einen Kreuzbandriss zuzog und einige Monate ausfallen wird.