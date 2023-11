Warum Nils Makan zur Aufholjagd in der Kreisoberliga bläst

Der Saisonstart in der Fußball-Kreisoberliga lief für die SG Unter-Abtsteinach nicht nach Wunsch: Nach fünf Spielen stand die Elf von Trainer Marcus Lauer mit je zwei Siegen und Niederlagen sowie einem Unentschieden nur auf Rang neun. „Der Auftakt war ähnlich holprig wie letztes Jahr“, sagt Mittelfeldspieler und Kapitän Nils Makan, der mit den Schwarz-Roten im Vorjahr schließlich noch die Vizemeisterschaft holte und daraufhin denkbar unglücklich in der Relegation am Aufstieg in die Gruppenliga scheiterte.