WM: Warum bei Kim Naidzinavicius keine Wehmut aufkommt

Vier Weltmeisterschaften hat Kim Naidzinavicius mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen absolviert: 2013 in Serbien (7. Platz), 2015 in Dänemark (13.), 2017 in Deutschland (9.) und 2019 in Japan (8.). Vor zwei Jahren, im Februar 2021, trat die Spielerin des aktuellen Bundesligazweiten HSG Bensheim/Auerbach aus der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zurück.