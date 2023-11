Platz zwei in der Bundesliga: Die Flames sind auf einem Höhenflug

Die aktuelle Zwischenbilanz ist bemerkenswert: In der Bundesliga stehen die Flames nach acht von 26 Spieltagen auf Platz zwei der Tabelle, auf europäischer Bühne haben die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach die Gruppenphase der European League erreicht. „Wir hatten eine gute Vorbereitung und sind mit einem guten Gefühl in die Saison gegangen. Dass es so gut läuft, war aber nicht zu erwarten“, sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm zum Stand der Dinge. „Wir sind mega-zufrieden.“