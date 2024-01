Historischer Sieg im Europapokal für die Flames

Den Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach ist am dritten Spieltag der European League der erste Erfolg in der Gruppenphase des Wettbewerbs gelungen: Mit 35:29 (17:15) bezwangen die Flames am Samstagnachmittag den polnischen Club MKS Lublin. Vor 735 Zuschauern in der Untermainhalle Elsenfeld, der Heimspielstätte der HSG im Europapokal, waren Sarah Dekker mit acht und Lisa Friedberger mit sechs Treffern die besten Schützinnen der Bensheimerinnen. „Der erste Sieg in der Gruppe ist für uns sehr emotional, wir sind happy. Wir haben gezeigt, dass wir international Spiele gewinnen können“, sagte Trainer Heike Ahlgrimm. Trotz des deutlichen Ergebnisses sprach sie von einer „hart umkämpften“ Partie. Insgesamt verhängten die Schiedsrichter aus Montenegro elf Zeitstrafen; Flames-Rückraumspielerin Lucie Kretzschmar sah nach ihrer dritten Hinausstellung in der 56. Minute die Rote Karte.