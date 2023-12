Flames siegen vor 2000 Zuschauern in Bensheim

Die HSG Bensheim/Auerbach hat sich mit einem deutlichen Heimsieg aus der rund sechswöchigen WM-Pause zurückgemeldet: Mit 37:22 (19:12) bezwangen die Flames am Mittwochabend in der ausverkauften Weststadthalle vor 2000 Zuschauern den HSV Solingen-Gräfrath. Mit diesem Erfolg verteidigte das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm den zweiten Platz in der Handball-Bundesliga der Frauen.