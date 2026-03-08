Paralympics

12,8 Sekunden auf Gold: Wicker gewinnt Biathlon-Silber

Anja Wicker schrammt im Biathlon-Einzel bei den Paralympics nur um wenige Sekunden an Gold vorbei. Für sie ist es bereits die zweite Medaille in Italien.

Anja Wicker holte sich ihre fünfte Paralympics-Medaille. Foto: Martin Schutt/dpa
Anja Wicker holte sich ihre fünfte Paralympics-Medaille.

Tesero (dpa) - Biathletin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Spielen in Italien auch in ihrem zweiten Wettkampf eine Medaille gewonnen und nur um 12,8 Sekunden Gold verpasst. Im schießlastigen Einzelrennen sicherte sich die 34-Jährige beim Sieg der Südkoreanerin Yunji Kim die Silbermedaille. Bronze ging an die US-Amerikanern Kendall Gretsch. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bei vier Schießeinlagen unterlief Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, ein Fehler, der eine Strafminute nach sich zog. Am Vortag hatte die Stuttgarterin bereits Bronze im Sprint gewonnen. Nach Gold und Silber bei den Spielen 2014 in Sotschi sowie Bronze vor vier Jahren in Peking ist es für die Gesamtweltcupsiegerin im Para Biathlon die fünfte paralympische Medaille. 

Teamkollegin Eskau disqualifiziert 

«Einen Einzelwettkampf will man nicht mit einem Fehler beginnen. Aber ich bin super stolz, dass ich die 19 danach getroffen habe und es läuferisch so super ging heute auf der Runde», sagte Wicker nach dem Rennen «Es hat vom ersten Meter an Spaß gemacht und es freut mich, dass es so eng ist und ich um Silber mitlaufen konnte.» 

Die 54 Jahre alte Andrea Eskau als zweite deutsche Starterin blieb als einzige Starterin im Feld fehlerfrei, wurde aber wegen einer nicht ordnungsgemäß genommenen Wende disqualifiziert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Genial»: Forster holt erstes deutsches Gold bei Paralympics
Paralympische Winterspiele

«Genial»: Forster holt erstes deutsches Gold bei Paralympics

Im Abfahrtskrimi holt Monoskifahrerin Anna-Lena Forster die erste deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in Italien. Im Biathlon gibt es zum Auftakt gleich mehrere Medaillen.

07.03.2026

Zwischen Konflikten und Medaillen: Team D startet in Italien
Winter-Paralympics

Zwischen Konflikten und Medaillen: Team D startet in Italien

Keine Athleten beim Einmarsch, politische Spannungen und Sonne statt Schnee: Vor dem Start der Paralympics in Italien steht nicht nur der Sport im Fokus. Deutschland hat aber ein klares Ziel.

05.03.2026

Para-Weitspringer Rehm mit achtem WM-Gold
Behindertensport

Para-Weitspringer Rehm mit achtem WM-Gold

Markus Rehm sammelt das nächste Edelmetall. Der Weitspringer verlängert seine beeindruckende Siegesserie. Ein Sprinter holt seine erste internationale Medaille - und es ist gleich Gold.

03.10.2025

Deutsches Gold im Tischtennis - Sprintstar disqualifiziert
Paralympics in Paris

Deutsches Gold im Tischtennis - Sprintstar disqualifiziert

Das zehnte deutsche Gold holt eine Tischtennisspielerin. Die Dressur-Frauen werden im Schlosspark von Versailles zu Medaillensammlerinnen. Aufregung gibt es in der Leichtathletik.

07.09.2024

«Hammermäßig»: Paralympics-Gold für Hiltrop und Schmidt
Spiele in Paris

«Hammermäßig»: Paralympics-Gold für Hiltrop und Schmidt

Wie schon in Tokio wird Schützin Natascha Hiltrop eine Goldmedaille auf dem Heimweg im Gepäck haben. Rollstuhlfechter Schmidt jubelt ebenfalls über den ersten Platz, Sprinterin Bensusan holt Bronze.

03.09.2024