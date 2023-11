19 Tore in 15 Spielen: Bayern rühmen «Phänomen Kane»

Kane setzte seinen aktuellen Superlauf fort. In den letzten drei Partien für den FC Bayern traf er in der Bundesliga gegen Darmstadt und Dortmund jeweils dreimal und nun auch zweimal in der Königsklasse. Auf 19 Saisontreffer kommt der teuerste Einkauf der Bayern-Geschichte nach 15 Pflichtspielen. «Ich genieße es natürlich als Stürmer, Tore zu schießen», sagte Kane. «Ich habe das Gefühl, dass ich die Jungs von Spiel zu Spiel immer besser kennenlerne.»