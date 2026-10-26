Basketball in der NBA

21 Punkte im Schlussviertel: Wagner führt Orlando zum Sieg

Mit einer starken Schlussoffensive verhilft Franz Wagner den Orlando Magic beim Meister zum ersten Saisonerfolg in der NBA. Sein Bruder Moritz muss mit Brooklyn weiter auf den ersten Sieg warten.

Franz Wagner zeigte eine starke Leistung. Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa
Franz Wagner zeigte eine starke Leistung.

New York (dpa) - Ausgerechnet gegen den amtierenden Meister New York Knicks hat es für die Orlando Magic zum ersten Saisonsieg in der NBA gereicht. Dabei avancierte Basketball-Nationalspieler Franz Wagner zum Matchwinner: Beim 111:102 (48:52)-Auswärtserfolg in der nordamerikanischen Basketballliga erzielte Wagner 21 seiner 23 Punkte im Schlussviertel, in dem die Magic mit 40 Zählern das Spiel drehten.

«Ich bin aggressiv geblieben. In den ersten drei Vierteln hatte ich noch schlechte Entscheidungen getroffen. Wenn man in einen Rhythmus kommt, erscheint alles etwas einfacher», sagte Wagner zu seinem starken Schlussabschnitt. Mit 13 Rebounds und neun Assists verpasste der Flügelspieler nur knapp ein Triple-Double. Orlandos Cheftrainer Sean Sweeney lobte Wagner für «seine Aggressivität, er war gut darin, zu attackieren».

Tristan da Silva war mit 19 Zählern und fünf verwandelten Dreiern ebenfalls ein Erfolgsgarant. Die Magic mussten auf Wagners Co-Star Paolo Banchero verzichten, der aufgrund einer Sprunggelenksverletzung wahrscheinlich mehrere Wochen pausieren muss.

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Moritz Wagner bleibt sieglos, Hartenstein ungeschlagen

Franz Wagners Bruder Moritz muss hingegen weiter auf den ersten Saisonsieg warten, mit den Brooklyn Nets kassierte er durch ein 109:136 (56:65) gegen die Indiana Pacers die dritte Niederlage im dritten Spiel. Mit 13 Punkten in 15-minütiger Einsatzzeit erzielte Wagner zwar einen Saisonbestwert, konnte aber auch nicht verhindern, dass die Nets in der zweiten Hälfte abreißen lassen mussten.

Isaiah Hartenstein bleibt mit den Oklahoma City Thunder hingegen ungeschlagen, ein 108:101 (43:46)-Erfolg über die Los Angeles Clippers bedeutete den dritten Sieg im dritten Spiel. Mit zwölf Punkten und zwölf Rebounds zeigte Hartenstein seine beste Saisonleistung.

Die Philadelphia 76ers kassierten mit einem 93:106 (44:56) gegen die Detroit Pistons ihre erste Saisonniederlage. Superstar LeBron James erzielte 18 Punkte, nachdem er zuletzt wegen Rückenbeschwerden ein Spiel ausgesetzt hatte.

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