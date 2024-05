3:2 gegen Union: Köln wendet Abstieg vorerst ab

Borussia Dortmund kommt beim VfL Bochum nur zu einem enttäuschenden Remis. Der 1. FC Union Berlin siegt auch in Unterzahl in Darmstadt. Heidenheim verpasst den ersten Bundesliga-Punkt.

Union erwischte einen glänzenden Start in Köln und ging durch Robin Knoche (15. Minute) per Kopf und Kevin Volland (19.) per Handelfmeter mit 2:0 in Führung. Florian Kainz (45./Foulelfmeter) verkürzte kurz vor der Halbzeit für den FC. Steffen Tigges (87.) und Damion Downs (90.+3) sorgten aber spät für den Sieg der Kölner.