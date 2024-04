Abstiegskampf: Noch sechs Clubs zittern

Mit so viel Spannung wie lange nicht geht die Bundesliga in den letzten Spieltag. Die Meisterfrage ist noch offen, auch unten ist es eng: Wer steigt mit Hertha ab, wer muss in die Relegation?

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga vertagt Darmstadt den Gang in die 2. Liga durch den Sieg in Köln. Wolfsburg verschafft sich gegen Bochum etwas Luft. Der FC Bayern demontiert Union.

Auch die Fohlen-Elf dürfte für den direkten Gang in Liga zwei nicht mehr infrage kommen, hat sie doch neun Punkte Vorsprung vor Köln und die um 23 Treffer bessere Tordifferenz. Das Polster zum Relegationsplatz beträgt allerdings nur vier Zähler - und das Restprogramm gegen Werder Bremen (A), Eintracht Frankfurt (H) und den VfB Stuttgart (A) hat es in sich. «Die Lage ist akut, damit müssen wir umgehen», sagte Borussia-Trainer Gerardo Seoane.

Das gilt auch für die «Eisenern» aus der Hauptstadt. Der diesjährige Champions-League-Teilnehmer kann mit Siegen gegen die direkten Konkurrenten VfL Bochum (H) und 1. FC Köln (A) aus eigener Kraft den Verbleib in der Bundesliga sichern, bei Niederlagen aber auch alles verspielen. Letzter Gegner der vor allem in der Offensive schwächelnden Berliner ist der SC Freiburg (H). Union-Trainer Nenad Bjelica glaubt an ein Happy End: «Ich bin voll überzeugt, dass wir in den letzten drei Spielen die nötigen Tore schießen werden.»