Fellhauer jubelt gegen Bayern

8 Sekunden: Augsburg erzielt schnellstes Bundesliga-Tor

Dem FC Augsburg gelingt gegen den FC Bayern das schnellste Tor der Bundesliga-Historie. Und das geht ausgerechnet auf die Kappe eines großen Routiniers.

Augsburg-Profi Fellhauer jubelt nach seinem Bundesliga-Rekordtreffer. Foto: Tom Weller/dpa
Augsburg-Profi Fellhauer jubelt nach seinem Bundesliga-Rekordtreffer.

Augsburg (dpa) - Ausgerechnet Ausnahme-Torhüter Manuel Neuer hat das schnellste Tor der Bundesliga-Historie hinnehmen müssen. Im Duell seines FC Bayern beim FC Augsburg patzte der Schlussmann mit der ersten Ballaktion und ermöglichte FCA-Profi Robin Fellhauer nach acht Sekunden den Treffer. Die Bundesliga und der Datendienstleister Opta meldeten jeweils die Rekordzeit.

Die vorherige Bestmarke von je neun Sekunden hatten sich der Leverkusener Karim Bellarabi und Hoffenheims Kevin Volland geteilt.

Bayern hatte den Anstoß direkt zurück zu Neuer gespielt, der von Fellhauer angelaufen wurde. Der Torwart-Routinier versuchte den Ball über den Augsburger zu chippen, traf Fellhauer aber am Rücken. Dieser konnte dann allein auf das leere Tor zulaufen und zum 1:0 vollenden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Das sagen Ballack und Hitzlsperger zum Neuer-Blackout

«Ja, was war da los? Riesenbock natürlich von den Bayern in Form von Manuel Neuer», sagte der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack bei DAZN: «Schlechte Ballannahme, wirkt da ein bisschen übermotiviert.» Es sei «ein Riesenfehler» von Neuer gewesen, so Ballack: «Das kann er sicherlich besser.»

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sagte bei Sky zur Fehlerquote von Neuer: «In den letzten Jahren haben sich schon einige angesammelt.» Neuer könne zwar immer noch «genial in einigen Momenten» sein, doch so fehlerfrei wie in jüngeren Jahren spiele der Keeper nicht mehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bayern siegt in Frankfurt, BVB nur Remis - Wagner atmet auf
6. Spieltag

Bayern siegt in Frankfurt, BVB nur Remis - Wagner atmet auf

Die Münchner machen es bei der Eintracht deutlich, im Verfolger-Duell trennen sich Dortmund und Leipzig 1:1. Augsburgs Negativlauf unter Coach Wagner endet.

04.10.2025

Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Fußball-Bundesliga

Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start

Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.

20.09.2025

FC Bayern mit Neuer gegen Augsburg
Fußball-Bundesliga

FC Bayern mit Neuer gegen Augsburg

Ein Stechen im Rippenbereich macht Manuel Neuer lange zum Wackelkandidaten beim FC Bayern. Der frühere Nationaltorwart kann aber gegen den FC Augsburg spielen. In der ersten Elf gibt es eine Änderung.

22.11.2024

EURO 2024

Albaner Bajrami schießt schnellstes Tor der EM-Geschichte

Der Mittelfeldspieler trifft gegen Italien nach nicht einmal einer halben Minute. Er knackt damit den Rekord eines Russen aus dem Jahr 2004.

15.06.2024

Bundesliga

Leverkusen gewinnt gegen Leipzig, Dortmund jubelt spät

Bayer Leverkusen beweist, warum viele Experten die Werkself stark einschätzen. Der BVB feiert einen glücklichen Sieg, Heidenheim erlebt eine bittere Premiere. Der neue Tabellenführer trifft fünfmal.

19.08.2023