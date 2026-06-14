Manuel Neuer mit Comeback WM-Rekordtorwart

Houston (dpa) - Rekordtorwart Manuel Neuer ist zurück in der Fußball-Nationalmannschaft und hat gleich mit dem ersten Einsatz weitere Bestmarken erreicht. Das Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Curaçao in Houston war das 20. WM-Spiel des Bayern-Torwarts, der mit 40 Jahren auch der älteste deutsche WM-Spieler ist. Er zog mit Hugo Lloris als WM-Rekordtorwart gleich. Der Franzose hatte Neuer die Bestmarke bei der WM 2022 in Katar mit dem Finaleinzug der Équipe Tricolore entrissen. Er hat seine Karriere im Nationalteam aber bereits beendet.

Fünf WM-Turniere wie Matthäus

Neuer wurde schon beim Warmmachen in Houston von den DFB-Fans lautstark gefeiert. Er kommt nun wie Lothar Matthäus auf fünf WM-Teilnahmen. Mehr hat kein anderer deutsche Fußballer erreicht. Für seine fünfte WM-Teilnahme erhielt Neuer auch einen Legacy-Aufnäher auf dem Trikot. Dies ist eine Neuerung der FIFA, womit jeder Spieler geehrt wird, der fünf WM-Teilnahmen vorzuweisen hat.

Seit 2010 war der 40-Jährige bei jedem Turnier die deutsche Nummer eins. Matthäus hat allerdings 25 WM-Spiele bestritten. Um diese Marke zu knacken, müsste Deutschland mindestens ins Viertelfinale kommen und Neuer in jedem Spiel zum Einsatz kommen.

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Neuer, der nun bei 125 Länderspielen steht, war nach der Heim-EM 2024 aus der DFB-Elf zurückgetreten. Bundestrainer Julian Nagelsmann holte ihn aber für die WM in Amerika zurück. Die kurzfristige Nominierung und die damit verbundene Degradierung von Oliver Baumann zum Ersatzmann hatte viele kritische Stimmen ausgelöst.

Foto: Tom Weller/dpa Manuel Neuer geht in der Nationalmannschaft wieder voran.