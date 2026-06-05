Neuer nicht im Abschlusstraining für WM-Generalprobe

Chicago (dpa) - Manuel Neuer ist nach seiner Wadenblessur nicht mit den Torhütern zum Abschlusstraining der Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Generalprobe gegen die USA auf den Platz gekommen. Angeführt von Oliver Baumann betraten auch Alexander Nübel und Jonas Urbig den Rasen im Soldier Field von Chicago. Das Training war für die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar

Ein Einsatz Neuers am Samstag (20.30 Uhr/RTL) gegen die USA ist somit absolut unwahrscheinlich. Das Comeback des deutschen Rekordtorwarts verschiebt sich damit mindestens bis zum WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Curaçao, vier Wochen nach seinem letzten Einsatz für den FC Bayern.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der auf das Training folgenden Pressekonferenz in der Arena am Lake Michigan weitere Informationen geben. Alle 23 WM-Feldspieler waren beim Abschlusstraining dabei.

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Bislang hat Neuer 124 Mal für die DFB-Elf gespielt, letztmals beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen Spanien (1:2 n.V.) im Juli 2024. Danach hatte er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, war aber von Nagelsmann für die WM zurückgeholt worden.

Im letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln war Neuer Mitte Mai wegen Wadenproblemen ausgewechselt worden. Anschließend hatte er im DFB-Pokalfinale des Rekordmeisters gegen den VfB Stuttgart (3:0) nicht spielen können. Nagelsmann hatte auch auf einen Einsatz im Testspiel gegen Finnland (4:0) am Sonntag verzichtet. Dort kam wie in der WM-Qualifikation Baumann zum Einsatz, der nun auch gegen die USA im DFB-Tor stehen dürfte.

WM-Rekord greifbar

Neuer bestreitet in Amerika seine fünfte WM seit 2010 und könnte beim Turnier den Franzosen Hugo Lloris als WM-Rekordtorwart ablösen.