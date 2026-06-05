Neuer-Rätsel vor dem Test der Emotionen: «Wie ein WM-Spiel»

Chicago (dpa) - Manuel Neuer streckt sich mit Elan nach einem Ball. Manuel Neuer faustet einen harten Schuss gekonnt zur Seite weg. Die Social-Media-Bilder vom Geheimtraining der Fußball-Nationalmannschaft in Chicago zeigen Deutschlands Rekordtorwart in verheißungsvoller Verfassung. Der Comeback-Zeitpunkt scheint gekommen. Doch Julian Nagelsmann wartet in der Torwart-Frage so lange wie möglich ab. Risiko-Minimierung bleibt die Maxime.

Denn egal, ob mit oder ohne den großen WM-Rückkehrer: Die Generalprobe gegen den stolzen Gastgeber USA wird für den Bundestrainer zum ultimativen Test der Emotionen. Im pickepackevollen Soldier Field will der Bundestrainer am Samstag (20.30 Uhr/RTL) den Turnierernstfall simulieren und stellt dafür sogar den fußballspezifischen Feinschliff zurück.

Bestmarke für Nagelsmann möglich

Mit dem neunten Sieg in Serie und dem 600. Erfolg in der langen DFB-Geschichte soll der Zündfunke für die perfekte WM-Stimmung erzeugt werden. «Da haben wir keine klare taktische Idee, die super einen der Gruppengegner widerspiegelt. Es geht einfach darum, die Emotionalität aufzusaugen und auch bei dem Turnier dann quasi anzukommen», sagte Nagelsmann, der als Bundestrainer noch nie neunmal in Serie ungeschlagen blieb.

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Der Countdown tickt unerbittlich Richtung Anstoß des XXL-Turniers. Fokus und Leidensbereitschaft will Nagelsmann sehen. Und seine Teamanführer haben den Plan verstanden. Die frühe Anstoßzeit kurz nach der amerikanischen Mittagsstunde und eine aufgeheizte Atmosphäre dank der mehr als 60.000 erfolgshungrigen Heimfans, das sind die Faktoren, die auch für Kai Havertz besonders sind.

Havertz zieht WM-Vergleich

«Und deswegen gehen wir das Spiel an wie ein WM-Spiel und wollen natürlich auch wieder Selbstvertrauen sammeln», sagte der 26-Jährige, der nach der Erfolgssaison beim FC Arsenal in der Offensive bei Nagelsmann gesetzt ist.

Foto: Tom Weller/dpa Joshua Kimmich applaudiert nach dem Testsieg gegen Finnland. (Archivbild)

Speziell macht das Kräftemessen die Siegesserie, die jetzt nicht reißen darf. Die WM-Brust darf ruhig noch etwas breiter werden. «Natürlich wissen wir, dass es noch Luft nach oben gibt, dass wir uns noch verbessern müssen, weil die Gegner besser werden. Das Spiel gegen die USA wollen wir noch positiv bestreiten - und dann sind wir bereit» versprach Kapitän Joshua Kimmich.

Das Rätsel um Gesundheit und Fitness von Neuer bestimmte die ersten Tage in Amerika. Schöne Bilder wurden von den DFB-Stars geliefert. Vom Spaziergang in der Sonne am Lake Michigan. Oder vom gemeinsamen Bummel zum Café im schicken Stadtteil Gold Coast. Das sah alles recht entspannt aus.

Aber wie steht es um den verhärteten Muskel in der linken Wade von Neuer? Wie intensiv ist die Trainingsbelastung des Torwarts wirklich? Ist das Risiko eines Rückschlags kalkulierbar? Ist es wirklich wert, im letzten Test dabei zu sein? Ohne vorheriges, komplettes Teamtraining mit den Kollegen.

Curaçao als Zielpunkt

Oder kann das 125. Länderspiel, das erste nach fast zwei Jahren, jetzt auch noch eine Woche warten? Bis zum WM-Start am 14. Juni in Houston gegen den Außenseiter aus Curaçao, wenn es wirklich zählt. Und Neuer sicherlich weniger Bälle wegschlagen muss als gegen die hoch motivierten US-Boys.

Nagelsmann hält sein vor dem Abflug nach Amerika angekündigtes Update für die Neuer-Akte so lange wie möglich zurück. Die Trainingseinheiten bei Chicago Fire waren abgeschirmt. Von einem «Belastungsaufbau» war offiziell die Rede. Optische Einblicke von außen gab es nur gesteuert in den sozialen Medien. Und von Havertz, der bestätigte, dass Neuer «auf dem Platz» dabei war.

Jugend oder Erfahrung als WM-Faktor

Im Neuer-Hype gehen andere wichtige Personalfragen beinahe unter. Setzt Nagelsmann für den großen Titeltraum auf Jugend oder Erfahrung? Haben sich offensiv Lennart Karl (18) auf der rechten Seite und Nathaniel Brown (22) hinten links ganz unbekümmert in die Startelf gespielt - zulasten der arrivierten Leroy Sané (30) und David Raum (28)?

«Wir Jungen sollen das allgemein hier ein bisschen reinbringen, einfach Unbekümmertheit, dass wir keinen Druck spüren und einfach frei aufspielen sollen. Ja, es läuft bis jetzt sehr, sehr gut. Und da wollen wir weitermachen», sagte der angeblich im Transfer-Flirt mit dem FC Bayern steckende Frankfurter Brown.

Auch in der Mittelfeldzentrale muss Nagelsmann entscheiden, ob Felix Nmecha (25) und Aleksandar Pavlovic (22) wie zuletzt das Stammduo bilden. Leon Goretzka (31) wäre wieder außen vor. Harte Entscheidungen stehen an.

Foto: Federico Gambarini/dpa Leon Goretzka (l). und David Raum (r.) auf dem Weg zu einem Termin in Chicago.

«Ich glaube nicht, dass am Ende die Namen zählen, wenn es darum geht, ein Turnier zu gewinnen. Sondern vielmehr geht es um den Zusammenhalt, den Spirit in der Mannschaft. Und deswegen ist für uns alles möglich», sagte Verteidiger Jonathan Tah zu allen Personalspekulationen.

Foto: Christian Charisius/dpa Manuel Neuer (l.) und Jonas Urbig (r.) gehen in Chicago spazieren.

Bislang kann Nagelsmann auch froh sein, dass nur Neuer angeschlagen ist, er inklusive Trainingstorwart Jonas Urbig 26 fitte Spieler zur Verfügung hat. Das war vor großen Turnieren oftmals anders. Auch die nach dem 4:0 gegen Finnland lädierten «Arschbacken» von Deniz Undav sind kein Problemthema mehr. Keiner will den WM-Traum kurz vor knapp verletzt verpassen.

Gastgeberrolle noch bekannt