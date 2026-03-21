Fußball-Bundesliga

«Absoluter Vorzeigeprofi»: Kapitän Can verlängert beim BVB

Borussia Dortmund und der zurzeit verletzte Emre Can gehen ins achte gemeinsame Jahr. BVB-Geschäftsführer Lars Ricken lobt die besonderen Qualitäten des Defensivspezialisten.

Emre Can wird auch über den Sommer hinaus in Dortmund spielen. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Emre Can wird auch über den Sommer hinaus in Dortmund spielen. (Archivbild)

Dortmund (dpa) - Emre Can hat seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Der zurzeit verletzte BVB-Kapitän unterschrieb für ein weiteres Jahr, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. «Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi», sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. «Wir haben nicht umsonst schon kurz nach seiner schweren Verletzung direkt gesagt, dass wir ihn weiter unterstützen wollen.» Jetzt gelte es für Can, sich vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren, sagte Ricken.

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Der 32 Jahre alte Defensivspezialist hatte sich Ende Februar bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München einen Kreuzbandriss zugezogen. Ricken hatte anschließend bereits signalisiert, den Vertrag mit dem langjährigen Leistungsträger verlängern zu wollen.

Can: «Ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken»

«Der BVB ist ein besonderer Verein und ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken», sagte Can zur Vertragsverlängerung.

Can war 2020 für rund 25 Millionen Euro von Juventus Turin zum BVB gewechselt. Seitdem absolvierte er 220 Pflichtspiele für die Westfalen, in denen er 23 Tore erzielte und 12 weitere vorbereitete.

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