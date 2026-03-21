«Absoluter Vorzeigeprofi»: Kapitän Can verlängert beim BVB

Dortmund (dpa) - Emre Can hat seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Der zurzeit verletzte BVB-Kapitän unterschrieb für ein weiteres Jahr, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. «Emre ist unser Kapitän und ein absoluter Vorzeigeprofi», sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. «Wir haben nicht umsonst schon kurz nach seiner schweren Verletzung direkt gesagt, dass wir ihn weiter unterstützen wollen.» Jetzt gelte es für Can, sich vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren, sagte Ricken.

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Der 32 Jahre alte Defensivspezialist hatte sich Ende Februar bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern München einen Kreuzbandriss zugezogen. Ricken hatte anschließend bereits signalisiert, den Vertrag mit dem langjährigen Leistungsträger verlängern zu wollen.

Can: «Ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken»

«Der BVB ist ein besonderer Verein und ich möchte mich für die Unterstützung herzlich bedanken», sagte Can zur Vertragsverlängerung.