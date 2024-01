Abwehr als Trumpf: Handballer hoffen auf EM-Flow

«Ganz herunterfahren kann man zwar nicht. Aber etwas mehr Regenerationszeit tut uns gut», sagte der 23-Jährige und fügte voller Vorfreude auf die Partie an diesem Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Berlin hinzu: «Wir sind eine ziemlich coole Truppe, die extrem Bock hat auf dieses Heim-Turnier. Wir werden emotional da sein.»

Beim Kartenspielen, Tischfußball, an der Darts-Scheibe oder bei einer Tasse Kaffee stimmten sich die deutschen Spieler auf die Partie ein. Mit einem ähnlich mitreißenden Auftritt wie in Düsseldorf soll die Handball-Begeisterung in Deutschland weiter gesteigert werden. «Wir freuen uns auf einen Hexenkessel in Berlin, der hoffentlich zum Brennen kommt. Es liegt an uns, das Spiel erfolgreich zu bestreiten», sagte Kastening.