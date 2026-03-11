Adebayo schreibt mit 83 Punkten NBA-Geschichte: «Surreal»

Miami (dpa) - Dirk Nowitzki ging es wie den meisten Fans. «83?????», postete die Basketball-Legende bei X nach einer Leistung für die Geschichtsbücher ungläubig. Grund für die große Verwunderung waren sensationelle 83 Punkte durch Bam Adebayo von den Miami Heat in nur einem Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Mehr Zähler als er beim 150:129 gegen die Washington Wizards erzielte nur Wilt Chamberlain, der 1962 in einer Partie auf 100 Zähler kam. Adebayos Idol Kobe Bryant hatte bis Dienstagabend (Ortszeit) mit 81 Punkten auf Rang zwei der Bestenliste gelegen.

«Ein historischer Moment»

«Wilt, ich, dann Kobe. Das klingt verrückt», sagte Adebayo und konnte selbst kaum glauben, was ihm da gelungen war. Der 28-Jährige hatte Tränen in den Augen, als er nach der Partie seine Mutter umarmte, die den Auftritt ihres Sohnes in der Halle verfolgt hatte. «Ich hätte nicht gedacht, dass es die 83 werden würde», sagte Adebayo: «Dieser Moment ist surreal. Es zu Hause vor meiner Mutter, vor meinen Leuten, vor den heimischen Fans zu schaffen, das ist ein historischer Moment, der für immer in Erinnerung bleiben wird.»

Adebayos Punkte-Bestmarke stand zuvor bei 41, nun gelangen ihm gleich mehrere Rekorde, die so schnell wohl niemand brechen wird. Zum Beispiel jeweils 40 Punkte in beiden Halbzeiten - das war in der NBA-Neuzeit nach Chamberlain noch niemandem geglückt, genau wie 36 verwandelte Freiwürfe bei 43 Versuchen in nur einer Begegnung. «Das war ein absolut surrealer Abend», sagte Heat-Trainer Erik Spoelstra. «Solche Momente passieren, und ich bin dankbar, dass wir alle dabei sein und ihn miterleben durften.»

Foto: Rebecca Blackwell/AP/dpa Schon nach drei von vier Vierteln hatte Adebayo den Saisonbestwert übertroffen.

«BAM BAM BAM», postete Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers bei X und setzte ein paar Feuer-Emojis dahinter. Jeder in der Szene hatte Adebayos historische Leistung mitbekommen - und jeder staunte. «Das spricht für seinen Fleiß», sagte Giannis Antetokounmpo, der Star der Milwaukee Bucks: «Ich kenne Bam, er arbeitet jeden Tag hart. Zu sehen, dass er so etwas schafft, ist einfach unglaublich.»

«Es kostet wahnsinnig viel Energie»

Die Nummer 13 der Miami Heat startete schon mit 31 Punkten im ersten Viertel, zur Halbzeit waren es 43 und vor dem Schlussabschnitt 62. Auch mehrere Verteidiger der Wizards konnte am Ende nicht verhindern, dass er selbst die 81 Punkte von Bryant übertraf. Dass ausgerechnet Adebayo das schafft, ist eine extreme Überraschung. Der 28-Jährige gilt zwar als einer der besten Spieler der Liga, ist aber keiner der absoluten Topscorer.