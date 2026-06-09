Alba Berlin deklassiert Bamberg und steht im Finale

Berlin (dpa) - Alba Berlin steht dank eines deutlichen Sieges gegen die Bamberg Baskets im Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Berliner gewannen unter den Augen der NBA-Stars Franz und Moritz Wagner am Dienstagabend vor 8861 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle das entscheidende Halbfinalspiel gegen Bamberg Baskets mit 97:66 (52:26). Damit gewinnt Alba die Best-of-Five-Serie mit 3:2 und trifft ab Freitag im Finale auf Titelverteidiger FC Bayern München. Bester Berliner Werfer war Michael Rataj mit 16 Punkten. Bei Bamberg kam Ibi Watson ebenfalls auf 16.

Foto: Andreas Gora/dpa NBA-Star Franz Wagner fieberte mit seinem alten Verein Alba mit

Die Wagner-Brüder, einst selbst Alba-Spieler in ihrer Heimatstadt, sahen einen hochintensiven Beginn. Besonders die Gastgeber machten gleich viel Druck. Konnte Bamberg in den ersten Minuten noch dagegenhalten, häuften sich danach die Fehler. Und die bestraften die Berliner, die schon im ersten Viertel die Führung erstmalig zweistellig machten (20:9).

Alba kann sich schon frühzeitig absetzen

Bamberg konnte danach zwar kurz verkürzen, aber dann dominierte wieder Alba. Die Franken blieben immer wieder in der Berliner Defensive hängen. Ihnen gelang nun kaum noch etwas – nur neun Punkte machte Bamberg im zweiten Abschnitt. Alba hingegen spielte sich in einen kleinen Rausch und konnte sich so schon zur Pause mit 52:26 deutlich absetzen.

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Foto: Andreas Gora/dpa Albas Norris Agbakoko ist unter dem Korb eher am Ball als Bambergs EJ Onu.