Alexander Zverev erreicht Halbfinale in Hamburg

Hamburg (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat das Halbfinale bei seinem Heimatturnier am Hamburger Rothenbaum erreicht. Der Olympiasieger und Titelverteidiger gewann am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen den Chinesen Zhang Zhizhen mit 6:4, 6:3. Der 27-Jährige spielt am Samstag gegen Pedro Martinez um den erneuten Einzug in das Endspiel des ATP500-Turniers. Der Spanier hatte zuvor den an Nummer vier gesetzten Argentinier Francesco Cerundolo mit 1:6, 6:1, 6:4 besiegt.