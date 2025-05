Becker sieht Zverev-Aus in Hamburg nicht nur negativ

Hamburg (dpa) - Das enttäuschende Achtelfinal-Aus beim Turnier in Hamburg muss für Alexander Zverev aus Sicht von Tennis-Legende Boris Becker nicht nur negativ sein. «Ich glaube, das Hamburg-Aus kann auch ein Vorteil sein. Weil er jetzt gezwungen ist, mal zu pausieren», sagte Becker in einer Medienrunde von Eurosport mit Blick auf die French Open. Der Sandplatz-Klassiker in Paris beginnt an diesem Sonntag.