Alexander Zverev startet souverän in ATP Finals

Turin (dpa) - Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist mit einem souveränen Sieg in die ATP Finals gestartet. Der Weltranglisten-Erste gewann in Turin sein Auftaktmatch gegen den aufstrebenden Spanier Rafael Jodar mit 6:4, 6:4 und machte damit einen ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

Vor den Augen von Tennis-Legende und Zverev-Kritiker Boris Becker verwandelte Zverev nach 1:27 Stunden seinen ersten Matchball. Weitere Gruppengegner sind der Franzose Arthur Fils und der US-Amerikaner Ben Shelton, den Zverev zuletzt im Finale der US Open bezwingen konnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Alcaraz in Topform nach Turin

Carlos Alcaraz spielt in der anderen Gruppe, ein Duell mit Spaniens Tennis-Ass ist frühestens im Halbfinale möglich. Alcaraz hatte in diesem Jahr lange verletzt pausieren müssen, meldete sich zu zuletzt aber eindrucksvoll zurück. Die ehemalige Nummer eins der Welt gewann zuletzt die Turniere in Paris, Wien und Tokio und gilt deshalb als Favorit beim Jahresabschluss in Turin.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Es war ein extrem erfolgreiches Jahr von mir. Aber bei diesen ATP Finals ist nichts selbstverständlich. Hier sind die besten acht Spieler des Jahres», sagte Zverev nach seiner souveränen Vorstellung. «Es war nicht alles perfekt und ich kann sicher auch noch etwas verbessern», so Zverev weiter. «Aber ich bin glücklich, dass ich so gut gestartet bin. Ich freue mich, auf eine gute Woche hier auf diesem Platz.»

Zverevs Kampf gegen die Kritiker

Beim Jahresabschluss der acht besten Spieler der Saison geht es um den inoffiziellen WM-Titel. Zverev will in Turin sein Erfolgsjahr nach den zwei Grand-Slam-Siegen in New York und Paris sowie der Eroberung der Nummer eins krönen und seine Kritiker zum Verstummen bringen. Er kann der Tenniswelt zeigen, dass er zurecht ganz oben steht - bei einem Scheitern wird die Debatte aber erst recht Fahrt aufnehmen.

Es «nerve» ihn, dass er sich «so oft rechtfertigen» müsse wie wohl kein Weltranglistenerster zuvor, beklagte sich Zverev jüngst nach seinem frühen Aus beim Masters in Paris. Für ihn selbst sei klar: «Ich habe es verdient, dort zu sein, wo ich bin.» Klar ist: Die ATP-Krone würde sein Traumjahr veredeln.

Zverev für Jodar eine Nummer zu groß

Gegen Jodar zeigte Zverev eine souveräne Leistung. Zum 4:3 schaffte der 29-Jährige im ersten Durchgang das entscheidende Break. Beim Stand von 5:4 musste Zverev noch einmal zwei Breakbälle abwehren, dann holte er sich nach 40 Minuten den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Durchgang gelang Zverev ein schnelles Break. Zum 2:1 nahm er dem 20 Jahre alten Spanier erneut den Aufschlag ab. Jodar, der erstmals bei den ATP Finals dabei ist, war die Nervosität deutlich anzumerken. Der Spanier machte ein paar Fehler zu viel, was Zverev zu nutzen wusste.