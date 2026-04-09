XXL-Turnier

Als einziger Deutscher: Zwayer pfeift bei der Fußball-WM

Bei der WM gibt es so viele Spiele wie noch nie. Entsprechend sind mehr Unparteiische dabei. Auch Deutschland ist vertreten. Zudem sind sechs Frauen dabei.

Felix Zwayer kann sich auf die WM freuen. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Felix Zwayer kann sich auf die WM freuen. (Archivbild)

Zürich (dpa) - Schiedsrichter Felix Zwayer ist von der FIFA für die Fußball-Weltmeisterschaft nominiert worden. Der 44-Jährige aus Berlin ist der einzige Deutsche im 52-köpfigen Aufgebot des Weltverbands für die Leitung der WM-Spiele in den USA, Mexiko und Kanada.

Für Zwayer ist es eine Premiere. Der Bundesliga-Schiedsrichter pfiff bereits bei der Europameisterschaft 2024, der Club-WM, internationalen Junioren-Turnieren und beim Europa-League-Finale 2025. Auf der größtmöglichen Bühne war er aber noch nicht aktiv.

Als Assistenten stehen aus Deutschland Christian Dietz und Robert Kempter im Aufgebot. Als Videoschiedsrichter ist Bastian Dankert dabei.

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Sechs Frauen dabei

Insgesamt nominierte die FIFA 52 Schiedsrichter, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 Video-Spieloffizielle für das XXL-Turnier vom 11. Juni bis zum 19. Juli. Weil erstmals 48 Mannschaften dabei und 104 Partien geplant sind, ist es das größte Schiedsrichter-Aufgebot einer WM.

Die allermeisten Nominierten aus 50 Mitgliedsverbänden sind Männer. Sechs Frauen sind dabei. «Mit dem Aufgebot von sechs Frauen setzen wir den vor vier Jahren in Katar begonnenen Trend fort, um Frauen im Schiedsrichterwesen noch stärker zu fördern», sagte der FIFA-Schiedsrichterdirektor Pierluigi Collina dazu.

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