Ein Bergsträßer Schiedsrichter pfeift sogar ein Länderspiel

Ehrungen, Rückblick und Abschied: diese Themenfelder prägten den Jahresabschlussabend der Bergsräßer Fußballschiedsrichter. 70 Unparteiische waren der Einladung des Fördervereins Bergsträßer Schiedsrichter sowie des Kreisschiedsrichterausschusses nach Fürth gefolgt.

Die geehrten Schiedsrichter 10 Jahre: Ehsan Arfai (VfR Fehlheim), Marco Bernert (TG Jahn Trösel), Yohendran Subramaniam (FC 07 Bensheim). 15 Jahre: Cristian Ballweg (SKG Bickenbach). 20 Jahre: Michael Bauer (SV Unter-Flockenbach). Frank Heckmann (VfL Birkenau), Jan Turinski (FC 07 Bensheim), Simon Heß (Starkenburgia Heppenheim). 25 Jahre: Sebastian Meon (TSV Hambach), Klaus Schäfer (SV Fürth). 30 Jahre: Jürgen Möhler, Reinhard Ried (beide SV/BSC Mörlenbach), Alexandra Nagy (SG Nordheim-Wattenheim), Gunther Degenhardt (SV Blau-Weiß Beedenkirchen), Werner Heist (FC Alsbach), Alfons Zeug (TSV Aschbach). 35 Jahre: Klaus Fieberling (Tvgg Lorsch). 50 Jahre: Edwin Schmitt (SV Unter-Flockenbach). 55 Jahre: Alfons Diry (FSG Bensheim). 60 Jahre: Hans-Dieter Trillig (SV Fürth). 65 Jahre: Willi Jäger (SV/BSC Mörlenbach).

Für Chiara Giegerich (Bürstadt), Dureid Alshareefy (Lorsch) und Cristian Ballweg (Zwingenberg) hielt das Jahr besondere Höhepunkte bereit: Die 17 Jahre alte Giegerich war vom Verband als eine von zwei Talenten zu einem Lehrgang rund um das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln eingeladen. Alshareefy, vor acht Jahren aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet, wurde im Sommer als Schiedsrichter für den UEFA Unity Euro Cup 2023 nominiert. In Frankfurt traten zu einem Kleinfeldturnier Mannschaften an, die von Flüchtlingen aus 15 Ländern gebildet wurden. Alshareefy (45) pfeift für die SG Lautern, legte 2022 in Mitlechtern seine Prüfung ab. Er war zuvor im Irak sieben Jahre Unparteiischer.

Sechs Drittligaspiele

Cristian Ballweg schließlich hat im Oktober sein erstes Länderspiel geleitet. In Dreieich standen sich die U20-Auswahlen Deutschlands und Tschechiens gegenüber. Deutschland gewann 4:2, Ballweg zückte dreimal Gelb gegen die Gäste. In dieser Saison leitete der 28-Jährige bereits sechs Drittligaspiele und stand in Liga zwei als Assistent an der Linie.

Neben diesen herausragenden Ereignissen gibt es das Tagesgeschäft. Und das ist für die Schiedsrichtereinteiler bei Jugend und Senioren nach wie vor herausfordernd. Immer wieder habe es Engpässe gegeben, berichtete Gerhard Hoecker (Einhausen), der stellvertretende Obmann der Bergsträßer Vereinigung. Die Personaldecke sei von einst 230 pfeifenden Kollegen Ende der neunziger Jahre auf 121 geschrumpft. „Dennoch: Das Gros der Spiele konnte besetzt werden“, so Hoecker. Hoeckers Vorgänger, Thomas Hirschberg, ist an diesem Abend offiziell verabschiedet worden. Der Wald-Michelbacher hatte im Sommer das Amt nach 15 Jahren zur Verfügung gestellt. Auch Lehrwart Simon Wecht (Heppenheim) war in diesem Jahr zurückgetreten. Seine Aufgaben übernimmt bis zu den Wahlen beim Schiedsrichtertag im Februar 2024 Kevin Steinmann.

Im Zentrum des Abends stand aber die Ehrung verdienter, Schiedsrichter durch Obmann Karlheinz Dörsam und Gerhard Hoecker.

Edwin Schmitt vom SV Unter-Flockenbach wurde für seine 50-jährige Schiedsrichtertätigkeit die Ehrenmitgliedschaft der Bergsträßer Vereinigung verliehen. Zudem wurde der ehemalige Obmann Alfons Diry (Bensheim) für 55 Jahre, Hans-Dieter Trillig vom SV Fürth gar für 60 Jahre geehrt. Ganze 65 Jahre ist bereits Willi Jäger (SV/BSC Mörlenbach) der Bergsträßer Vereinigung verbunden. Mindestens 14 Jahre muss der Bewerber sein, dazu Mitglied eines Fußballvereins: Mehr Voraussetzungen bedarf es nicht, um an einer Ausbildung zum Schiedsrichter teilnehmen zu dürfen.

Neulingslehrgang

Um dem allseits bekannten Mangel entgegenzuwirken, hat der Kreisschiedsrichterausschuss Bergstraße wieder einen Neulingslehrgang geplant. Der beginnt am 23. Februar, umfasst insgesamt fünf Termine (weitere sind der 24. und 28. Februar sowie der 1. und 2. März) und findet in Präsenz in Heppenheim statt.