Tennis

Altmaier in Rom jetzt gegen Zverev - Maria auch weiter

Guter Start für die deutschen Tennisprofis in Rom! Es gibt einen lockeren und einen umkämpften Sieg.

Daniel Altmaier spielt beim Turnier in Rom jetzt gegen Alexander Zverev. (Archivbild) Foto: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa
Daniel Altmaier spielt beim Turnier in Rom jetzt gegen Alexander Zverev. (Archivbild)

Rom (dpa) - Daniel Altmaier hat beim Turnier in Rom mit einem Kraftakt die zweite Runde erreicht und damit ein deutsches Tennis-Duell mit Alexander Zverev perfekt gemacht. Altmaier rang beim Masters-1000-Event den Chinesen Zhang Zhizhen mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 nieder. Der 27-Jährige verwandelte nach 2:22 Stunden seinen ersten Matchball.

Dabei hatte Altmaier bereits fast aussichtslos zurückgelegen. Im zweiten Satz schlug Zhang Zhizhen zum Matchgewinn auf und hatte beim Stand von 5:3 zwei Matchbälle. Doch Altmaier fand irgendwie einen Weg zurück. Im dritten Satz schaffte er zum 2:1 ein frühes Break und machte den Sieg etwas später perfekt.

Zverev hatte nach seiner klaren Finalniederlage in Madrid gegen Jannik Sinner ein paar Tage frei und in Rom zunächst ein Freilos. Nun kommt es am Freitag zum fünften Duell mit Altmaier, die Bilanz spricht mit 3:1 für Zverev.

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