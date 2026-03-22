Tennis

Alexander Zverev mit Sieg ins Turnier in Miami gestartet

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Miami problemlos die nächste Runde erreicht. Der 28-Jährige ist der einzige noch aktive deutsche Spieler beim Masters-Turnier.

Alexander Zverev hat sein Auftaktspiel in Miami problemlos gewonnen. (Archivbild) Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa
Alexander Zverev hat sein Auftaktspiel in Miami problemlos gewonnen. (Archivbild)

Miami (dpa) - Der beste deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Miami nach einem 6:2, 6:4-Sieg über den Qualifikanten Martin Damm aus den USA die dritte Runde erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Zverev hatte in der ersten Runde ein Freilos.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zverev nahm Damm in beiden Sätzen direkt dessen erstes Aufschlagspiel ab, musste selbst kein Break abgeben und verwandelte nach 1:09 Stunden seinen ersten Matchball. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den kroatischen Routinier Marin Cilic.

Zverev ist der einzige noch aktive deutsche Tennisspieler beim Turnier im Miami. Bei den Männern sind in der ersten Runde Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann ausgeschieden, bei den Frauen verloren Ella Seidel, Eva Lys und Tatjana Maria ihre Auftaktspiele. Für Laura Siegemund kam nach großem Kampf in der zweiten Runde das Aus.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Alexander Zverev in Miami im Achtelfinale
Tennis

Alexander Zverev in Miami im Achtelfinale

Der Tennis-Olympiasieger kommt langsam wieder in Schwung. In Miami hat er bei seinem zweiten Auftritt nur am Anfang ein paar Probleme.

24.03.2025

Zverev, Struff und Altmaier in Madrid in Runde drei
Tennis

Zverev, Struff und Altmaier in Madrid in Runde drei

Gleich drei deutsche Tennisspieler zeigen in Madrid eine gute Sandplatz-Form. Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier kämpfen nun um den Achtelfinal-Einzug in Madrid.

26.04.2024

Alexander Zverev verpasst Finaleinzug beim Turnier in Miami
Tennis

Alexander Zverev verpasst Finaleinzug beim Turnier in Miami

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Miami im Halbfinale ausgeschieden. Gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow muss er sich nach 2:37 Stunden geschlagen geben.

30.03.2024

Zverev beim Turnier in Miami im Halbfinale
Tennis

Zverev beim Turnier in Miami im Halbfinale

Alexander Zverev steht beim Masters-Turnier in Miami im Halbfinale. Fabian Marozsan aus Ungarn hat gegen den Olympiasieger keine Chance.

28.03.2024

Olympiasieger Zverev beim Masters in Miami im Achtelfinale
Tennis

Olympiasieger Zverev beim Masters in Miami im Achtelfinale

Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Miami das Achtelfinale erreicht. Gegen den Amerikaner Christopher Eubanks ist es nicht immer leicht. Nun kommt es zum Wiedersehen der Olympia-Finalisten.

26.03.2024