Formel 1

Antonelli vor K.o.-Ausscheidung wieder nicht der Schnellste

Am Ende des letzten Freien Trainings der Formel 1 in Austin reicht es für den WM-Führenden Kimi Antonelli nicht für eine Bestzeit. Vor der möglichen Krönung des Italieners sind andere stärker.

Er mag den Kurs: Lewis Hamilton setzte die Bestzeit im letzten Freien Training. Foto: Eric Gay/AP/dpa
Er mag den Kurs: Lewis Hamilton setzte die Bestzeit im letzten Freien Training.

Austin (dpa) - Kimi Antonelli ist vor der Qualifikation zu seinem möglichen Formel-1-Krönungsrennen auf den vierten Platz im letzten Freien Training gefahren. Der 20 Jahre alte Italiener, der das Rennen an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) auf dem Circuit of The Americas in Austin gewinnen und auf schwache Resultate seiner Verfolger hoffen muss, war gute drei Zehntelsekunden langsamer als Lewis Hamilton im Ferrari auf Platz eins. 

Seine beste Runde hatte dabei gestrichen werden müssen - Antonelli hatte die Streckenlimits unerlaubterweise überschritten. Schon am Vortag hatte der Italiener in seinem Mercedes in keiner der beiden einstündigen Sessions Platz eins belegt, sich am Ende aber nur knapp Charles Leclerc im Ferrari geschlagen geben müssen. Der Monegasse belegte im dritten Freien Training den dritten Platz hinter Teamkollege und Rekordweltmeister Hamilton sowie dem viermaligen Champion Max Verstappen im Red Bull.

Was passieren muss für die Antonelli-Krönung

George Russell wurde im zweiten Mercedes Fünfter. Der Brite ist vor dem Großen Preis der USA WM-Zweiter. Dritter ist Hamilton. Gewinnt Antonelli den Grand Prix, Russell wird höchstens Neunter und Hamilton maximal Fünfter, steht der Italiener als Weltmeister fest. Mit 20 Jahren wäre er der jüngste Fahrer, dem dies je gelang. Den Rekord hält noch Sebastian Vettel, der 2010 beim ersten seiner vier Titel mit Red Bull 23 Jahre alt gewesen war.

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Der einzige deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg, belegte im Abschlusstraining im Audi den siebten Platz.

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