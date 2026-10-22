Formel 1

Vor der möglichen Krönung: Antonelli will nicht dran denken

Es kann Sonntag so weit sein: Weltmeister der Formel 1. Und das mit 20 Jahren und damit jünger als je einer vorher. Wie er an das Wochenende herangeht, erklärt Kimi Antonelli auf seine Weise.

Dran zu denken, wäre verrückt. Deswegen will er an die mögliche Krönung nicht denken. (Archivbild) Foto: Ng Han Guan/AP/dpa
Dran zu denken, wäre verrückt. Deswegen will er an die mögliche Krönung nicht denken. (Archivbild)

Austin (dpa) - Kimi Antonelli versucht, die Chance auf seinen ersten Weltmeister-Titel bereits beim Großen Preis der USA an diesem Sonntag auszublenden. «Es ist verrückt, wenn du daran denkst, deswegen will ich nicht daran denken», sagte der 20 Jahre Italiener von Mercedes, der je nach Rennausgang in Austin (21.00 Uhr MEZ/Sky) als jüngster Champion der Formel 1 feststeht. Er würde Sebastian Vettel ablösen, der 2010 mit 23 den ersten seiner am Ende vier Titel geholt hatte. 

Gewinnt Antonelli auf dem Circuit of The Americas und Teamkollege George Russell kommt nicht über Platz neun und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari über Position fünf hinaus, ist dem Jungstar aus Bologna der Titel in den noch ausstehenden Rennen nicht mehr zu nehmen.

Das sagt Hamilton 

«Er verdient es einfach, Weltmeister zu werden», sagte Hamilton, neben Antonelli sitzend auf dem roten Pressekonferenz-Sofa. Der nicht mal halb so alte Italiener hatte das Cockpit nach dem Weggang des mittlerweile 41 Jahre alten Briten zur Saison 2025 zu Ferrari bei den Silberpfeilen bekommen. Mit einem Grinsen hatte Hamilton auch noch einen Rat parat: «Mach langsam.»

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Antonelli betonte indes, dass natürlich ein Traum wahr würde, wenn es klappt. Und er erzählte auch, dass sein Vater nicht nur sein «Fels» sei, sondern in den Anfängen gar nicht wollte, dass der Sohn in den Rennsport einsteigt. «Als ich klein war, bevor alles richtig begonnen hat, wollte er nicht, dass ich Rennen fahre», sagte er. Der Sport könne schon mal grausam sein, zudem sei es auch finanziell eine Herausforderung.

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