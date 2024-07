Argentinien verteidigt Copa-América-Titel - Messi verletzt

Miami (dpa) - Weltmeister Argentinien ist erneut Copa-América-Sieger. Das Team um Superstar Lionel Messi gewann in Miami im Finale gegen Kolumbien nach Verlängerung mit 1:0 (0:0). Für den 37 Jahre alten Messi endete die Partie vorzeitig unter Tränen. Der Superstar verletzte sich in der 66. Minute der Partie ohne gegnerische Einwirkung und musste bei seinem möglicherweise letzten großen Turnier verletzt ausgewechselt werden.

Weltmeister Argentinien ist bei der anstehenden Copa América Titelverteidiger. Im letzten Testspiel beseitigt Lionel Messi mit einer Gala alle Zweifel an seiner Form und Fitness.

Der Titelverteidiger geht in Führung, Ecuador gleicht spät aus. Dann leistet sich just Messi einen üblen Fehlschuss - er kann aber dennoch jubeln. Nicht folgenlos blieb die Partie für Ecuadors Coach.

Trotz Elfer-Patzer von Messi: Argentinien in Copa-Halbfinale

Mit Anpfiff holte sich der 37-jährige Messi einen weiteren Rekord: Er ist der erste Spieler, der an fünf Endspielen der Südamerikameisterschaft teilnahm. Für den mehrmaligen Weltfußballer war es zudem ein Heimspiel, er steht bei Inter Miami in den USA unter Vertrag. Die Partie begann für Argentinien aber nicht gut: Kolumbien machte von Anfang an Druck - war im Abschluss aber nicht effektiv genug. Die Albiceleste tat sich zunächst schwer.