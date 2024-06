Messi überragt bei letztem Test vor Copa América

Landover (dpa) - Lionel Messi hat bei seinem Startelf-Comeback in der argentinischen Nationalmannschaft einen Doppelpack erzielt und sich beim letzten Test vor der Copa América in blendender Verfassung präsentiert.

Beim 4:1 des Fußball-Weltmeisters gegen Guatemala bereitete der 36-Jährige in Landover zudem einen Treffer vor. Beim 1:0 gegen Ecuador am vergangenen Sonntag war der Superstar 35 Minuten zum Einsatz gekommen. Die Länderspiele im März hatte er wegen Problemen am Oberschenkel verpasst.