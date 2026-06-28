Fußball-Nationalmannschaft

Auch Brown bereit für Paraguay: «Jetzt geht's richtig los»

Das ist ein gutes Signal: Julian Nagelsmann kann fürs erste K.-o.-Spiel gegen Paraguay wohl mit allen Spielern planen. Auch Brown ist nach seiner Pause gegen Ecuador beim Abschlusstraining dabei.

Gute Nachricht für den Bundestrainer (l): Nathaniel Brown ist beim Abschlusstraining dabei. Foto: Federico Gambarini/dpa
Gute Nachricht für den Bundestrainer (l): Nathaniel Brown ist beim Abschlusstraining dabei.

Winston-Salem (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zumindest personell bestens gewappnet für den Start in die entscheidende WM-Phase. Außenverteidiger Nathaniel Brown stand auch beim letzten Training vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay an diesem Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Winston-Salem auf dem Platz. Auch er dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann damit für die Partie in Foxborough zur Verfügung stehen. 

«Wir hoffen alle, dass es funktioniert», hatte Sportdirektor Rudi Völler bereits am Vortag gesagt, als der 23 Jahre alte Brown nach Adduktorenproblemen zum Start der kurzen Vorbereitung auf Paraguay ins Teamtraining zurückgekehrt war. 

Zurück zur Siegerelf - bis auf Schlotterbeck 

Der Frankfurter WM-Neuling sollte gegen Paraguay wieder für David Raum in die Startelf kommen, der beim 1:2 gegen Ecuador einer der Schwachpunkte war. Völler nannte die sportliche Entwicklung von Brown «atemberaubend». 

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Erwartet wird, dass Nagelsmann bis auf den am Fuß verletzten Nico Schlotterbeck, für den Antonio Rüdiger im Abwehrzentrum verteidigen wird, ansonsten wieder die Aufstellung der beiden gewonnenen Gruppenspiele gegen Curaçao und die Elfenbeinküste wählen wird. 

«Jetzt geht die WM richtig los», sagte Völler zur K.-o.-Phase. Der 66-Jährige verbreitete Zuversicht auf das Weiterkommen. «Der Glaube ist da.» Gegner im Achtelfinale wäre dann am kommenden Samstag in Philadelphia Frankreich oder Schweden.

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