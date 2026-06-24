Fußball-Nationalmannschaft

Abschlusstraining für Ecuador-Spiel ohne Brown

Nathaniel Brown fehlt beim Abschlusstraining vor dem Ecuador-Spiel – leichte Adduktorenbeschwerden verhindern das Mitwirken des Außenverteidigers. Die Aufstellung von Nagelsmann gibt noch Rätsel auf.

Nathaniel Brwon hat nicht mit seinen Kollegen trainieren können. Foto: Christian Charisius/dpa
Nathaniel Brwon hat nicht mit seinen Kollegen trainieren können.

Winston-Salem (dpa) - Nathaniel Brown hat nicht am letzten Teamtraining der Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Spiel gegen Ecuador teilnehmen können. Der linke Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt absolvierte auf dem Gelände in Winston-Salem wegen leichter Adduktorenbeschwerden eine individuelle Einheit. 

Dadurch wird der 23-Jährige zum Abschluss der Gruppenphase am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in East Rutherford absehbar nicht zum Einsatz kommen. Brown hatte in den beiden bisherigen Partien gegen Curaçao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) als Startspieler hervorragende Leistungen gezeigt. Sein Backup gegen Ecuador ist der Leipziger David Raum. 

Abflug nach New Jersey

Alle anderen 21 Feldspieler und vier Torhüter waren bei der Abschlusseinheit im Teambasecamp in North Carolina dabei. Am Abend deutscher Zeit fliegt die DFB-Elf um Bundestrainer Julian Nagelsmann nach New Jersey, wo die Partie im WM-Stadion vor den Toren New Yorks stattfindet. 

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Die Partie gegen Ecuador hat keine Relevanz mehr für die Platzierung. Die Nationalelf ist bereits Gruppensieger und bestreitet am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough gegen einen noch nicht bekannten Gruppendritten ihr erstes K.-o.-Spiel bei der XXL-WM. Aufgrund der Konstellation wird mit personellen Veränderungen in der Startelf gerechnet.

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