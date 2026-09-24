Formel 1

Audis Formel-1-Chef bestätigt: Mit Hülkenberg auch 2027

Nun ist es auch ausgesprochen: Nico Hülkenberg fährt auch im kommenden Jahr in der Formel 1 für Audi. Er wird dann während der Saison 40 Jahre alt.

Nico Hülkenberg wird auch im zweiten Audi-Jahr fürs deutsche Team fahren. (Archivbild) Foto: Darko Bandic/AP POOL/AP/dpa
Nico Hülkenberg wird auch im zweiten Audi-Jahr fürs deutsche Team fahren. (Archivbild)

Aserbaidschan (dpa) - Nico Hülkenberg wird wie erwartet auch im kommenden Jahr in der Formel 1 für Audi antreten. Der Formel-1-Chef des deutschen Autobauers, Mattia Binotto, bestätigte am Rande des Großen Preises von Aserbaidschan, dass sich an der aktuellen Fahrerpaarung 2027 nichts ändern werde - so wie es auch vertraglich festgehalten ist und schon eine Weile ein offenes Geheimnis war.

Neben Hülkenberg, der im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag feiern wird, fährt weiterhin der bald 22 Jahre alte Brasilianer Gabriel Bortoleto. Die Fahrer würden für 2027 unter Vertrag stehen, «daher wussten wir, dass es keine Veränderungen geben würde», erklärte Binotto. «Wir haben daher nie bekanntgegeben, wie es nächstes Jahr aussieht, weil es dafür keine Notwendigkeit gab.»

Lob von Binotto: «Er hat sich bislang gut verkauft»

Hülkenberg war 2010 als hochdekorierter Nachwuchsfahrer in die Formel 1 eingestiegen. Zu einem Top-Team schaffte es der gebürtige Rheinländer, dessen Formel-1-Karriere auch schon unterbrochen wurde, aber nicht. Ein Wechsel einst zu Ferrari war dann doch nicht zustande gekommen.

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Im vergangenen Jahr hatte es Hülkenberg nach weit über 200 Grand Prix erstmals aufs Podest geschafft, als er mit Audi-Vorgänger Sauber Dritter beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone geworden war.

Hülkenberg bringe konstant seine Leistung und mache sehr wenige Fehler, lobte Binotto: «Er schöpft das Potenzial des Autos immer aus und fährt Punkte ein, wann immer es möglich ist. Er hat sich bislang gut verkauft.»

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