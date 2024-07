Hülkenberg unbesorgt über Personalknall bei Audi

Spa-Francorchamps (dpa) - Der künftige Audi-Werksfahrer Nico Hülkenberg (36) ist über das Personalbeben beim deutschen Formel-1-Projekt persönlich von Audi-Boss Gernot Döllner informiert worden. Hülkenberg sprach vor dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps von einem «unerwarteten Wechsel» bei seinem neuen Rennstall, der gleich zwei Funktionäre aus der Führungsebene ausgetauscht hat. Döllner habe ihn aber persönlich am Tag der Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt. So eine Entscheidung würde auch zeigen, dass der Vorstandsboss «sehr involviert» und «tatkräftig» sei.