Debüt beim 24-Stunden-Rennen

Auf Siegkurs: Panne stoppt Verstappen auf dem Nürburgring

Lange führt Max Verstappen mit seinem Team bei seiner Premiere im 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Dann spielt die Technik nicht mehr mit.

Max Verstappen erlebte eine Entäuschung auf dem Nürburgring. Foto: Thomas Frey/dpa
Max Verstappen erlebte eine Entäuschung auf dem Nürburgring.

Nürburg (dpa) - Max Verstappen hat nach einer Technik-Panne alle Hoffnungen auf einen Sieg bei seinem Debüt im 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring begraben müssen. In Führung liegend traten am Mercedes-AMG des Verstappen-Teams knapp dreieinhalb Stunden vor Rennende Probleme auf. Wegen der notwendigen Reparaturarbeiten an der Box büßte das Fahrer-Quartett um den viermaligen Formel-1-Weltmeister alle Chancen auf den Gesamterfolg ein. 

Für Verstappen setzte sich damit das Pech bei seinen Starts bei Sportwagen-Rennen auf der Nordschleife fort. Bei einem Event im April hatte er einen Sieg nachträglich verloren, weil sein Team regelwidrig zu oft die Reifen gewechselt hatte. Bei einem weiteren Start von Verstappen in einem Vorbereitungsrennen hatte es ebenfalls einen Defekt am Auto gegeben.

«Alle mega enttäuscht»

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Diesmal bremste den Niederländer und seine drei Teamkollegen Daniel Juncadella, Lucas Auer und Jules Gounon eine beschädigte Antriebswelle aus. Verstappen hatte das Auto gerade an den Spanier Juncadella übergeben, als das Team Hinweise auf einen Schaden bekam. Juncadella musste nach wenigen Runden zurück an die Garage fahren, dort wurde dann das ganze Ausmaß der Probleme erkannt. «Natürlich sind alle mega enttäuscht», sagte Stefan Wendl, Kundensportleiter bei Mercedes-AMG.

Mehr als 320.000 Zuschauer strömten zum 24-Stunden-Rennen. Foto: Thomas Frey/dpa
Mehr als 320.000 Zuschauer strömten zum 24-Stunden-Rennen.

Formel-1-Superstar Verstappen erfüllte sich mit der Teilnahme an dem Rennen in der berühmten «Grünen Hölle» einen Herzenswunsch und hat bereits weitere Starts bei 24-Stunden-Events in Aussicht gestellt. Der Start des 28-Jährigen sorgte für einen enormen Fan-Ansturm am Nürburgring. Mit 352.000 Zuschauern wurde der Rekord aus dem vergangenen Jahr deutlich übertroffen.

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