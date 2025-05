Aufholjagd nicht belohnt: Eishockey-Team bangt um K.o.-Runde

Herning (dpa) - Erst Ernüchterung, dann Aufholjagd und doch klar verloren: Die deutsche Nationalmannschaft muss weiter um das Viertelfinale bei der Eishockey-Weltmeisterschaft zittern. Durch die 3:6 (0:3, 3:0, 0:3)-Niederlage im dänischen Herning gegen die USA fiel die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in der Tabelle auf Rang vier zurück. Tschechien am Montag (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) und einen Tag später in einem möglichen Gruppenfinale gegen Co-Gastgeber Dänemark sind die weiteren Gegner.