Australien: Krokodil nahe Olympia-Ruderstrecke gesichtet

Brisbane (dpa) - Ein mehr als drei Meter langes Salzwasserkrokodil ist in Australien unweit einer geplanten Wettkampfstätte für die Olympischen Spiele 2032 gesichtet worden. Das Tier tauchte Medienberichten zufolge am Wochenende auf dem Gelände des North Rockhampton Golf Clubs auf - nur wenige Kilometer entfernt vom Fitzroy River, auf dem bei den Spielen in Brisbane die Wettbewerbe der Ruderer und Rennkanuten stattfinden sollen.

Die Sichtung löste neue Diskussionen über die Sicherheit der geplanten Olympia-Strecke aus. Ray Ebert, ein langjähriger Spitzenfunktionär des australischen Ruderverbandes Rowing Australia, sprach von einem Schock und einem Weckruf für die Verantwortlichen. «Es sind nicht die Krokodile, die man sehen kann, um die ich mir Sorgen machen würde, sondern die, die man nicht sehen kann», sagte er dem Sender ABC.

Umweltbehörde untersucht Sichtung

Queenslands Regierungschef David Crisafulli spielte die Gefahr herunter und verteidigte die Auswahl Rockhamptons als Olympia-Standort. Die Stadt verfüge über jahrzehntelange Erfahrung und eine erstklassige Wettkampfstätte, sagte er. Die Umweltbehörde des nordöstlichen Bundesstaates untersucht die Sichtung inzwischen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Experten sollen das Verhalten des Tieres beurteilen und entscheiden, ob es eingefangen und entfernt werden muss. Der Reptilienexperte John Lever, der eine Krokodilfarm bei Rockhampton betreibt, sprach sich laut ABC dafür aus, alle Krokodile in der Nähe der geplanten Olympia-Strecke zu entfernen.

Immer neue Diskussionen um Austragungsort

Die Wahl des Fitzroy River als Austragungsort hatte bereits zuvor für heftige Debatten gesorgt. Erst im September hatte Crisafulli erklärt, Rockhampton habe eine unabhängige technische Prüfung «mit Bravour» bestanden.

Nun forderte Oppositionsführer Steven Miles die Veröffentlichung des zugrunde liegenden Gutachtens. Darin müsse auch erläutert werden, wie die Krokodil-Gefahr während der Spiele kontrolliert werden solle. Allein seit Mitte September gab es Medienberichten zufolge in der Region drei weitere Krokodil-Sichtungen.