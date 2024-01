Basketball-Star Doncic gelingt 73-Punkte-Spiel in NBA

Atlanta (dpa) - Basketball-Starspieler Luka Doncic hat sich mit einer außergewöhnlichen Leistung in den Bestenlisten der NBA verewigt. Der 24 Jahre alte Spielmacher zeigte beim 148:143 seiner Dallas Mavericks bei den Atlanta Hawks ein hervorragendes Spiel und legte 73 Punkte, zehn Rebounds und sieben Assists auf. 73 Zähler in einer Partie sind die vierthöchste Ausbeute in der Liga-Geschichte. Besser waren zuvor nur Wilt Chamberlain (100 Punkte), Kobe Bryant (81) und ein weiteres Mal Center Chamberlain (78).

Doncic traf 25 seiner 33 Würfe aus dem Feld, darunter auch acht Dreipunktewürfe. Von der Freiwurflinie (15 aus 16) war der Slowene nahezu makellos. «Diese Namen, die da vor mir stehen, sind besonders. Es ist unglaublich», sagte Doncic, der einen Tag zuvor in die Startformation des All-Star-Games berufen wurde. Erst in dieser Woche hatte Center Joel Embiid von den Philadelphia 76ers in einem Spiel 70 Punkte erzielt.