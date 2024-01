NBA: Moritz Wagner und Magic verlieren Topspiel

Orlando (dpa) - Ohne den weiterhin am Knöchel verletzten Basketball-Weltmeister Franz Wagner haben die Orlando Magic das Topspiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Minnesota Timberwolves klar verloren. Für Orlando setzte es in eigener Halle trotz einer starken Vorstellung von Franz Wagners Bruder Moritz ein deutliches 92:113.