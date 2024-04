Magic verlieren ohne Franz Wagner erneut in NBA

Milwaukee (dpa) - Ohne den weiterhin angeschlagenen Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA erneut verloren und drohen kurz vor dem Ende der Hauptrunde noch aus den Playoff-Plätzen zu rutschen.

Gegen die Milwaukee Bucks, bei denen Giannis Antetokounmpo verletzt fehlte, kassierte Orlando ein 99:117 und steht in der engen Eastern Conference nur noch auf Rang fünf. Drei der vergangenen vier Partien hat die Mannschaft um die Wagner-Brüder verloren. Moritz Wagner kam in Milwaukee zu sieben Punkten. Bobby Portis war mit 30 Zählern für die Bucks der erfolgreichste Werfer des Abends.

Die Indiana Pacers als erster Verfolger haben die gleiche Ausbeute von nun 46 Siegen und 34 Niederlagen. Bis zum Ende der Hauptrunde am Sonntag könnten die Philadelphia 76ers, die derzeit eine Serie von sechs Siegen haben, noch zu den Magic aufschließen - Orlando muss am Freitag in Philadelphia antreten. Ob Franz Wagner dann wieder dabei ist, ist unklar. Sicher ist, dass Giannis Antetokounmpo mindestens die beiden weiteren Hauptrundenspiele der Bucks verpassen wird und auch zum Abschluss im erneuten Duell mit Orlando fehlt. Ob er zu Beginn der Playoffs nach seiner Wadenverletzung wieder spielen kann, ist offen.