NBA

Basketball-Superstar James verlässt Lakers

Es bahnt sich einer der spektakulärsten Wechsel in der Geschichte der NBA an: LeBron James soll zu seiner 24. Saison zu den Warriors wechseln. Sicher ist, dass der Superstar die Lakers verlässt.

LeBron James' Zeit bei den Lakers scheint vorbei. (Archivbild) Foto: Nate Billings/AP/dpa
LeBron James' Zeit bei den Lakers scheint vorbei. (Archivbild)

San Francisco (dpa) - Basketball-Superstar LeBron James wird die Los Angeles Lakers nach acht Jahren verlassen. Der 41-Jährige teilte dem Club aus Kalifornien mit, dass er in der Saison 2026/27 für eine andere Franchise spielen werde.

Schon seit einigen Tagen wird darüber spekuliert, dass es James zum NBA-Rivalen Golden State Warriors mit Stephen Curry ziehen könnte. Weitere Kandidaten sollen seine Ex-Clubs Miami Heat und Cleveland Cavaliers sein, bei denen James seine einzigartige Karriere 2003 begonnen hatte.

«LeBron James ist einer der größten Athleten in der Geschichte. Wir werden immer dankbar für seine acht Jahre bei den Lakers sein», teilte der Club aus Los Angeles mit.

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Beide Stars mit jeweils vier NBA-Titeln

Ein Wechsel von James zu den Warriors wäre einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte der NBA. James und Curry (38) gelten als die beiden schillerndsten Figuren in der nordamerikanischen Profiliga. Vor zwei Jahren führte das Duo die US-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris zur Goldmedaille.

In der NBA waren James und Curry in den vergangenen 17 Jahren immer Rivalen und trafen allein in vier aufeinanderfolgenden Finalserien zwischen 2015 und 2018 aufeinander. Currys Warriors holten 2015, 2017, 2018 und 2022 die Trophäe.

LeBron James (l) und Stephen Curry sind zwei Superstars der NBA. (Archivbild) Foto: Eakin Howard/AP/dpa
LeBron James (l) und Stephen Curry sind zwei Superstars der NBA. (Archivbild)

James wurde 2012 und 2013 mit den Miami Heat, 2016 mit den Cleveland Cavaliers sowie 2020 inmitten der Corona-Pandemie mit den Lakers Meister. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Warriors versuchen, neben James auch dessen ehemaligen Teamkollegen Anthony Davis in die Bay Area zu locken. Dann hätten die Warriors mit Curry, James, Davis und Draymond Green ein Quartett an Stars in einem Team vereint.

24. Saison für James steht an

Ob Golden State mit diesem Team einer der Titelanwärter wäre, darf angesichts der starken Konkurrenz durch die jungen Oklahoma City Thunder, die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama sowie NBA-Meister New York Knicks um Jalen Brunson trotzdem stark bezweifelt werden.

James geht im Oktober in seine 24. Spielzeit als NBA-Profi. Alle anderen Basketball-Spieler der Liga-Geschichte kamen zuvor auf maximal 22 Saisons. Der Superstar hat inzwischen nicht nur die mit Abstand meisten Punkte der NBA-Historie, sondern auch die meisten Partien der Geschichte der Liga. In Fachkreisen wird darüber diskutiert, ob James oder Chicago-Bulls-Legende Michael Jordan der beste Profi der Geschichte ist.

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