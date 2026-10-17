Rechte Schulter

Basketball-Weltmeister Wagner vor NBA-Start verletzt

In der kommenden Woche beginnt die neue NBA-Saison. Den Orlando Magic droht ein Ausfall ihres Leistungsträgers Franz Wagner.

Franz Wagner verletzte sich gegen die Miami Heat. (Archivbild) Foto: John Raoux/AP/dpa
Franz Wagner verletzte sich gegen die Miami Heat. (Archivbild)

Orlando (dpa) - Basketball-Weltmeister Franz Wagner hat sich unmittelbar vor dem Saisonstart in der NBA an der rechten Schulter verletzt. Der 25-Jährige musste beim deutlichen 136:115-Sieg gegen die Miami Heat am Freitagabend (Ortszeit) nach 19 Minuten eigener Einsatzzeit vorzeitig vom Feld. Eine Diagnose gab es zunächst nicht, Cheftrainer Sean Sweeney kündigte zeitnah Untersuchungen bei Wagner an.

«Ein bisschen komisch» ohne Bruder Moritz

Wagner und Paolo Banchero gelten als wichtigste Spieler des Teams aus Florida, das am Donnerstag mit einem Heimspiel gegen die Atlanta Hawks in die neue Spielzeit startet. In Tristan da Silva gibt es bei den Magic einen zweiten deutschen Nationalspieler. Da Silva steuerte beim Erfolg gegen die Miami Heat zwölf Punkte und vier Rebounds bei, er gilt als wichtiger Rollenspieler.

Nicht mehr in Orlando spielt Franz' Bruder Moritz Wagner, der im Sommer zu den Brooklyn Nets wechselte. «Es ist ein bisschen komisch. Ich bin jetzt mehr alleine natürlich, vorher haben wir zusammengelebt», sagte Franz Wagner jüngst in einer Medienrunde über die Veränderung. «Es wird sicher den einen oder anderen Moment geben, in dem man das vermisst.»

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