Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer haben sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar qualifiziert. Mit dem knappen 78:76 (34:28) in Lettland ist der Welt- und Europameister in der Gruppe K nicht mehr von einem der ersten drei Plätze zu verdrängen. Die Mannschaft von Bundestrainer Álex Mumbrú führt die Tabelle mit acht Siegen aus neun Spielen an. Die WM findet vom 27. August bis 12. September 2027 statt.

Foto: Matthias Stickel/dpa Nationalspieler Kay Bruhnke konnte vor der Pause zehn Zähler beisteuern.

Über 14 Monate nach dem EM-Triumph in der Arena von Riga benötigte die DBB-Auswahl ein Viertel, um in Schwung zu kommen. Vom Europameister-Team standen nur Andreas Obst und Oscar da Silva auf dem Parkett. Die NBA-Profis um Dennis Schröder oder Franz Wagner sind in der laufenden Saison in Nordamerika im Einsatz, weitere Leistungsträger wie Maodo Lo oder Daniel Theis sind in der Euroleague für ihre Clubs unterwegs.

Obst treffsicher

Bayern-Profi Obst brachte Deutschland nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang mit sieben Zählern in Serie mit 23:17 in Führung. Teilweise lag die deutsche Mannschaft mit elf Zählern (32:21/17.) vorn. Aufgrund einer kleinen Schwächephase mit lediglich zwei Punkten in knapp vier Minuten konnten die Gastgeber den Rückstand noch auf 28:34 verkürzen.

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Auch nach dem Seitenwechsel blieb es lange bei einer knappen Führung, auch wenn Topscorer Obst (25 Punkte) immer wieder für wichtige Punkte verantwortlich war. Es erinnerte zumindest von der Spannung her an das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Bei der WM 2023 zitterte sich die Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Lettland zu einem hauchdünnen 81:79.

Erneute Schwächephase

Eine durchwachsene Freiwurfquote und zu viele leichte Ballverluste sorgten siebeneinhalb Minuten vor dem Ende für den 61:61-Ausgleich durch die Letten. Die deutsche Reaktion: Berlins Malte Delow mit einem erfolgreichen Distanzwurf und Christian Sengfelder (San Pablo Burgos/Spanien) beendeten die erneute Schwächephase.